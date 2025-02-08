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幫助旅外投手進入狀況　林岳平坦言擔心「時差」

▲2025年世界棒球經典賽資格賽投手教練林岳平。（圖／中華職棒提供）
▲中華隊投手教練林岳平。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊持續在台北大巨蛋備戰，現階段旅外投手尚未全數報到，距離比賽腳步接近，中華隊投手教練林岳平也有想法。

中華隊本周公布36人集訓名單，共有10名旅外球員，包括日本職棒養樂多隊徐翔聖、日職火腿隊孫易磊、美國職棒運動家隊林維恩、美職匹茲堡海盜隊陳柏毓、美職運動家隊莊陳仲敖、美職運動家隊沙子宸、美職辛辛那提紅人隊林盛恩、日職火腿隊古林睿煬、美職海盜隊鄭宗哲、美職海盜隊陳柏毓。

目前旅外投手僅有陳柏毓與林盛恩已經報到，徐翔聖、沙子宸、林維恩以及莊陳仲敖後面陸續報到，而古林睿煬傷勢未定，參加有變數，鄭宗哲則是因為有大聯盟春訓機會，已經確定退出。

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有關於旅外投手狀況，林岳平認為，「往後這一周是很重要的時間，讓每個人把信心與優勢展現出來，在比賽拿出能力，旅外投手都有球隊安排的菜單，我們只是協助，投了才會知道怎麼安排。」

林岳平坦言，「比較大的挑戰會是經典賽規定，每位投手上場至少面對3名打者，這次投手群比較年輕，如果沒辦法在短時間掌握狀況，有可能出現危機，因此提醒投手，專心面對前3個打者。」

林岳平提到，「目前人在美國的莊陳仲敖，預計是開賽前一周回來，比較擔心是時差，能力不是問題，這次如何幫助旅外球員更快進入狀況，是比較大的課題。」

本屆經典賽資格賽中華隊分在A組，21日晚間7點首戰對上西班牙，22日晚間7點交手南非，23日晚間7點遭遇尼加拉瓜。

關鍵字： WBC資格賽棒球

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