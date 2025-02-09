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陳韻文「中職最好後援」　WBC資格賽中華隊沒排固定終結者

▲▼世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓儀式，陳韻文。（圖／記者李毓康攝）
▲陳韻文是本次經典賽資格賽中華隊最年長的投手。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅29歲投手陳韻文本次是世界棒球經典賽資格賽中華隊投手群中年紀最長，距離前一次經典賽已經是2017年，中華隊投手教練林岳平則說，「不用懷疑陳韻文是中華職棒目前最好的後援投手。」

2017年陳韻文曾經入選世界棒球經典賽，但沒有出賽機會，今年有望入選經典賽資格賽陣容，同時更有責任感，扮演投手群老大哥的角色。

先前希望陳韻文好好準備經典賽資格賽，林岳平認為，「陳韻文是這個聯盟救援成功次數最多的投手，代表他面對挫折也是最多，在好與壞的切換當中，有時候在乎失敗的時間比較長，因此必須很快速去跳脫。」

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林岳平表示，「看能力與數據，陳韻文是中職目前最好的後援投手，不用去懷疑，不只是去年世界12強賽，這次也還有另一批好投手，可以為球隊貢獻。」

本次中華隊除了陳韻文之外，曾峻岳、呂彥青等人都可以擔任終結者，林岳平坦言，「有很多人都適合擔任終結者，但會穿插使用，看怎麼安排，調度上更順利。」

林岳平透露，「也有可能把後援投手拉到中繼角色，基本上不太會有固定的終結者，從練習賽找出組合的模式，必須相信選手，讓他們把能力展現出來。」

關鍵字： WBC資格賽棒球

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