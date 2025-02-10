運動雲

>

努力找回「二刀流」身手　大谷翔平球速投到146

▲▼大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平進行投球訓練。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，今年將重拾投手身份，再現二刀流，昨天投球訓練時，球速已投到91英里（大約146公里）。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，但仍創下單季54轟、59盜成績，幫助道奇隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，個人獲得生涯第3座最有價值球員獎。

3月道奇隊在日本東京巨蛋進行海外開幕戰，屆時大谷翔平回到家鄉比賽，將以打者身份亮相，本季考量右手肘手術復健，大谷翔平投球會有投球數限制，確保能在最佳狀態下回歸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

按照過往手術案例推估，大谷翔平最快於5月底到6月初重回投手丘，本季預計會投15到20場比賽。

今年春訓大谷翔平持續投手訓練，在基地進行傳接球訓練，投球距離大約60公尺，隨後在投手丘投球，總計22球，最快球速有91英里。

大谷翔平在2023年9月接受右肘手術，去年進行投球復健訓練，9月時投到93英里（大約150公里），但世界大賽中碰到左肩脫臼，後續接受手術治療，也中斷復健訓練。

去年12月大谷翔平恢復傳接球訓練，一開始球速只有70英里，如今已回到91英里。

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

徐翔聖首次穿國家隊球衣　看到電視上前輩「非常夢幻」

徐翔聖首次穿國家隊球衣　看到電視上前輩「非常夢幻」

樂天石垣島交鋒日職羅德　12強國手陳晨威、莊昕諺參戰

樂天石垣島交鋒日職羅德　12強國手陳晨威、莊昕諺參戰

經典賽歷練當後盾　曾峻岳不慌張：大家一起扛

經典賽歷練當後盾　曾峻岳不慌張：大家一起扛

陳韻文「中職最好後援」　WBC資格賽中華隊沒排固定終結者

陳韻文「中職最好後援」　WBC資格賽中華隊沒排固定終結者

葉總交代「照顧」林辰勳　劉家豪有感：味全很願意投資運科

葉總交代「照顧」林辰勳　劉家豪有感：味全很願意投資運科

西班牙、南非備戰WBC資格賽　提前來台打熱身賽

西班牙、南非備戰WBC資格賽　提前來台打熱身賽

林家正WBC資格賽有變數　蔣少宏：我們都準備好了

林家正WBC資格賽有變數　蔣少宏：我們都準備好了

幫助旅外投手進入狀況　林岳平坦言擔心「時差」

幫助旅外投手進入狀況　林岳平坦言擔心「時差」

妹躲窗簾出不來 姐霸登場拯救爸全程狂笑

熱門新聞

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

大谷翔平曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

好香！李雅英生日宣布續留富邦悍將　有望合體AI女神李珠珢應援

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

超級盃開打！川普、泰勒斯「同場」引關注　足壇巨星梅西也來了

泰勒絲在超級盃被噓「面露疑惑」　男友酋長巨星凱爾西可能退休

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪炸裂　中華首場練習打5分

2大谷翔平一家三口春訓地曬恩愛

3李雅英生日宣布續留富邦悍將　合體AI女神李珠珢應援

4兄弟開放資格賽用　炸裂舞不缺席

5超級盃開打！川普、泰勒斯引關注

最新新聞

1獨行俠虧大！戴維斯恐缺席1個月

2大谷翔平天賦　前教頭驚訝7點睡

3努力找回二刀流　大谷球速投146

412位焦點　佐佐木朗希排第一

5上原浩治揭水原一平真面目

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366