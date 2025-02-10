努力找回「二刀流」身手　大谷翔平球速投到146



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平進行投球訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，今年將重拾投手身份，再現二刀流，昨天投球訓練時，球速已投到91英里（大約146公里）。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，但仍創下單季54轟、59盜成績，幫助道奇隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，個人獲得生涯第3座最有價值球員獎。

3月道奇隊在日本東京巨蛋進行海外開幕戰，屆時大谷翔平回到家鄉比賽，將以打者身份亮相，本季考量右手肘手術復健，大谷翔平投球會有投球數限制，確保能在最佳狀態下回歸。

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按照過往手術案例推估，大谷翔平最快於5月底到6月初重回投手丘，本季預計會投15到20場比賽。

今年春訓大谷翔平持續投手訓練，在基地進行傳接球訓練，投球距離大約60公尺，隨後在投手丘投球，總計22球，最快球速有91英里。

大谷翔平在2023年9月接受右肘手術，去年進行投球復健訓練，9月時投到93英里（大約150公里），但世界大賽中碰到左肩脫臼，後續接受手術治療，也中斷復健訓練。

去年12月大谷翔平恢復傳接球訓練，一開始球速只有70英里，如今已回到91英里。