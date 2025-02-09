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兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

▲2025年經典賽資格賽中華隊陳子豪。（圖／中華職棒提供）
▲陳子豪。（圖／中華職棒提供）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽將於2月21日開打，本季從中信兄弟轉戰味全龍的外野手陳子豪在集訓名單中，並且很有機會入選，2月12、13日中華隊熱身賽開放球迷進場，中信兄弟將授權陳子豪招牌「炸裂舞」，球迷們可在今年經典賽資格賽聽到這首熟悉的應援曲。

去年陳子豪出賽87場，17發全壘打，60分打點，上壘率0.355，長打率0.515，打擊率0.276，季後陳子豪行使自由球員權利，經過多隊競逐後，最後以5+5年、合約總值達1.3億轉戰味全。

從中信轉到味全，陳子豪心球季將使用全新應援曲，雖然尚未在例行賽開始使用，但陳子豪已經聽過，給予蠻有氣勢的評價。

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陳子豪這次被列入經典賽資格賽36人集訓名單，很有機會首次在成棒階段入選國手，在正式名單公布前，2月12、13日在台北大巨蛋與韓國職棒樂天巨人隊打售票熱身賽，球迷將會入場替球員應援。

過去陳子豪的「炸裂舞」為球迷而熟能詳，據了解，中信兄弟球團將授權中華隊，在本次經典賽資格賽使用，中信兄弟球團表示，「面對國際賽事，中信兄弟球團在各方面皆是給予全方位的支持，與大家齊心為中華隊加油！」

關鍵字： WBC資格賽棒球

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