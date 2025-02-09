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徐翔聖首次穿國家隊球衣　看到電視上前輩「非常夢幻」

▲2025年經典賽資格賽中華隊投手徐翔聖。（圖／中華職棒提供）
▲徐翔聖加入中華隊集訓。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／綜合報導

效力於日本職棒養樂多燕子隊的投手徐翔聖，今日正式向中華隊報到，徐翔聖從日本飛回台灣後，一下飛機就直接到大巨蛋加入集訓，中華隊也特別歡迎他加入團隊。

徐翔聖在2023年日本職棒選秀會獲得養樂多隊育成選秀第一指名，2024年正式加盟養樂多隊，這是他從小打棒球以來，第一次穿上國家隊球衣。

他向中華隊報到後表示：「第一次打國家隊就是這樣層級的比賽，畢竟我加入職棒後還沒投過幾場比賽，就被選進這次的國家隊，一開始接到消息，有想過這樣會不會太快？也覺得有點不安。但現在來到球隊，我就是告訴我自己，相信自己。」徐翔聖說，曾豪駒總教練在他報到後跟他說，會選他進到國家隊，就是相信他的能力，也希望他能盡力去表現。

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▲2025年經典賽資格賽中華隊投手徐翔聖。（圖／中華職棒提供）
▲徐翔聖加入中華隊集訓。（圖／中華職棒提供）  

提及來到國家隊感到最特別的事情，徐翔聖說，很多過去從電視上看過的前輩選手，尤其是教練團的教練們，這次在同一個團隊一起打球，讓他覺得非常夢幻，而他也是這次中華隊陣中最年輕的選手。在日本與母隊進行訓練時，徐翔聖已經進行過牛棚練投，目前就是按照進度一步步調整。

徐翔聖今日正式報到，曾豪駒總教練說：「歡迎翔聖的加入，希望他能盡快融入團隊，按部就班進入比賽狀態，我們也會依他的進度安排他上場比賽，觀察他的狀況。」

▲2025年經典賽資格賽中華隊投手徐翔聖。（圖／中華職棒提供）
▲徐翔聖加入中華隊集訓。（圖／中華職棒提供） 

關鍵字： WBC資格賽棒球

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