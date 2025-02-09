經典賽歷練當後盾　曾峻岳不慌張：大家一起扛



▲曾峻岳是中華隊主力牛棚投手。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將投手曾峻岳參與世界棒球經典賽資格賽中華隊集訓，預計是球隊主力牛棚投手，有了前年經典賽歷練，曾峻岳坦言，「比較不會慌張。」

去年曾峻岳出賽47場，戰績2勝1敗19中繼6次救援成功，投了47.1局，投出63次三振，防禦率1.52，WHIP值1.06，由於考量身體狀況，沒能參加世界12強棒球賽。

這次有望繼2023年經典賽後，再次入選國手，曾峻岳表示，「上次入選經典賽有一點驚訝，從小到大第一次打這麼大的比賽，剛開始來到球隊，有點不知道要做什麼，有了上次經驗，這回不會那麼慌張。」

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中華隊有各隊主力牛棚投手，曾峻岳認為，「應該是看比賽狀況調整，責任是大家一起，棒球是團隊，大家一起扛，不管投哪一局，責任都很大。」

為了備戰經典賽資格賽，曾峻岳透露，「這次有提早準備，也是一種挑戰，畢竟比賽在球季開打前，身體要怎麼規劃，讓強度跟上。」

本屆賽事對手有平常不太熟悉的西班牙、尼加拉瓜、南非，曾峻岳提到，「不會去輕敵，不要看這3支球隊好像比較不常看到，不能輕忽每一場比賽，要全力去表現，還沒確定拿到經典賽正賽門票，是不會輕易放鬆，只要能代表國家隊，實力都不會差太多。」