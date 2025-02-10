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官大元舉辦親子棒球日　敲定23日再加場

▲元動力運動發展協會首場親子棒球日。（圖／元動力運動發展協會提供）
▲元動力運動發展協會首場親子棒球日。（圖／元動力運動發展協會提供） 

記者陳立勳／綜合報導

元動力運動發展協會首場親子棒球日活動於昨天登場，北部地區氣溫寒冷，仍不減孩子們對於棒球的熱情，理事長官大元先生致詞後，活動正式展開，每個孩子投球、揮棒都架式十足。

官大元理事長昨天在現場特別宣告，棒球體驗再加碼一場，2月23日早上9點30分，活動地點敲定在新北市樟樹國小。

協會成立初期，極需各界大力支援，感謝台鋼雄鷹、統一7-ELEVEN獅隊球團一同成為孩子們的夢想推手，提供精美禮品贈與，孩子們也期待即將開打的職棒賽季能進場欣賞大哥哥們的精湛球技。

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本場活動也特別邀請夢無限棒球俱樂部林家緯創辦人，到場指導教學，與官理事長同為兄弟時期的戰友，在幼兒棒球領域深耕多年，強調「禮貌、勇敢、團隊合作」的精神，將團康遊戲融入課程中，3小時活動後，每個孩子都跑得開心、累得也開心。

由於12強世界冠軍風潮，成為職棒球員，再度成為作文題目「我的志願」的熱門答案。從補習學才藝，轉換成願意讓孩子從事體育項目，都顯示運動風氣的躍然成長。

為使活動順利舉辦，官大元理事長親自率領工作人員進行場佈，並備妥暖暖包、醫藥箱。官理事長說：「辦活動跟打球不一樣，要面面俱到，非常謝謝今天來參加的所有家庭，從宜蘭、新竹，還有台中來。運用我的專業，提供場域，達到陪伴孩子的目的。」

▲元動力運動發展協會首場親子棒球日。（圖／元動力運動發展協會提供）
▲元動力運動發展協會首場親子棒球日。（圖／元動力運動發展協會提供）  

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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