火腿交流賽啦啦隊陣容　兄弟、統一各派14人應援

▲日本職棒火腿隊交流賽應援陣容。（圖／悍創運動行銷提供）

記者陳立勳／綜合報導

北海道日本火腿鬥士隊臺灣交流試合將在2025年3月1日與3月2日於臺北大巨蛋登場，兩日賽程先後對上中職勁旅統一獅與中信兄弟，今日主辦單位公布3隊應援陣容。

鬥士隊首次海外交流賽，球隊陣容將於沖繩春訓結束後原班人馬直接抵達臺灣進行備戰，為呈現鬥士隊原汁原味的賽事氛圍，全場入場贈送應援手燈，特別設計海外交流賽款式，並於開場表演全場域中控，營造北海道主場氣氛。

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鬥士隊特別監製應援手旗予熱區球迷朋友，臺灣首次亮相的日式應援必備手旗，打造鬥士隊臺灣交流試合的應援旗海，手旗旗面上能依照球迷朋友喜好更換喜愛的球員或球隊圖示，成為球迷專屬的備與眾不同周邊商品。

不僅有應援小物，更有Fighters Girl於鬥士隊一壘側與球迷朋友共同應援，此次將由鈴木 志織、上山 真奈、高野 実、竹市 琴美、橋本 莉々花、水落 桜子、上村 優菜與水落 桃子，共8名Fighters Girl出席。



▲統一獅隊交流賽應援陣容。（圖／悍創運動行銷提供）

「尚勇」的統一7-ELEVEN獅，將在3月1日率先迎戰鬥士隊，在當天派出14位女孩陣容，Yuki、希美、MINA、妮妮、侯芳、瑟七、斐棋、趙娟週、JOY、包子、賴賴、千紘、芮絲與一七，來為統一獅全力應援。

2024中職衛冕軍的中信兄弟則在3月2日登場對戰鬥士隊，當天亦有14位女孩出席應援，峮峮、邊荷律、貴貴、短今、凱蒂、小迪、波波、畇二、曼容、林可、君白、妮可、儀諪與少鹽，為中信兄弟應援。



▲中信兄弟交流賽應援陣容。（圖／悍創運動行銷提供）