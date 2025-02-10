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「1到9棒都一樣」　張育成顧好擊球品質：對手不會太差

▲▼張育成出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓。（圖／記者李毓康攝）
▲張育成是中華隊主砲。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將游擊手張育成今年參加世界棒球經典賽中華隊集訓，被球隊設定扛下第4棒重任，張育成表示，「1到9棒都一樣。」

前年經典賽張育成表現出色，預賽打了4場，累積16打數，敲出7支安打，包括2支全壘打，8打點，替球隊跑回5分，打擊率0.438，獲選預賽A組最有價值球員，至今令球迷印象深刻。

今年再次參與經典賽資格賽，預計擔綱第4棒，張育成認為，「不管是棒次在前面還是後面，重點是顧好自己的狀況，站在打擊區，想辦法把球的品質擊到最好，先準備好自己，對戰每一個投手。」

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張育成提到，「去年中華隊在12強奪冠，已經把不少球迷找回來，經典賽資格賽是很重要的賽事，我們都會準備好自己，打出精彩的比賽，希望讓還沒有回來的球迷，可以回到球場為中華職棒加油。」

備戰經典賽資格賽，張育成坦言，「往年都是習慣差不多的時間開始準備，所以調整上不是問題，去年接到曾豪駒總教練通知，就有提早備戰，技術上訓練沒有負擔，可以完全投入資格賽。」

張育成觀察，「現在中職打者都越來越強，不會畏懼150公里速球，掌握度都很好，打擊上都做得很好，都很積極出棒。」

本屆中華隊將遇到西班牙、南非以及尼加拉瓜，張育成直言，「對手實力一定不會太差，因為有蠻多小聯盟的選手，甚至有上過大聯盟的選手來打資格賽，不管有沒有聽過的隊伍，都不能掉以輕心，畢竟球是圓的，要完全投入在每場比賽。」

張育成也說，「盡我所能幫助球隊，幫助球隊拿到經典賽門票，沒有特別想要打的棒次，無論1到9棒都一樣，不是7到9棒就不重要，團隊就是互相扶持。」

▲▼張育成出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓。（圖／記者李毓康攝）
▲張育成鎮守游擊大關。（圖／記者李毓康攝） 

關鍵字： WBC資格賽張育成棒球

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