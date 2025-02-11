林家正簽約運動家參加大聯盟春訓　確定退出WBC資格賽



▲林家正加盟運動家。（圖／取自林家正官方粉絲團）

記者陳立勳／綜合報導

台灣27歲旅美捕手林家正原本在世界棒球經典賽資格賽中華隊集訓名單，但開訓當天沒有出現，前往美國洽談合約，林家正官方臉書宣布與運動家隊簽約，並且受邀大聯盟春訓，確定辭退中華隊。

2019年林家正效力亞利桑那響尾蛇隊，2023年轉戰多倫多藍鳥隊，去年重返響尾蛇隊，季後成為自由球員，在12強賽扮演重要角色，幫助中華隊順利奪冠，其中冠軍戰轟出全壘打，但8局上被球擊中右手指提前退場，經診斷為手指挫傷，不過依舊列入經典賽資格賽集訓名單。

林家正原本在中華隊集訓陣容，但開訓至今尚未出現，當時中華職棒會長蔡其昌透露，林家正前往美國，有機會簽下新合約，投捕手春訓報到日在2月12日。

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近期有消息傳出林家正將與運動家隊簽約，並有大聯盟春訓邀約，今天林家正發文，「在這邊要跟各位報告我已經與美國職棒大聯盟運動家隊簽約，並且抵達球隊位於亞利桑那州鳳凰城的春訓基地報到，這份合約中也包含了我自2019年進入美國職棒以來的首次大聯盟春訓邀請。」

「由於運動家隊要求能夠完整參加春訓，因此我不得不向國家隊以及曾豪駒總教練辭退參加這一次的經典賽資格賽。感謝曾豪駒總教練的提攜與厚愛，在去年拿下冠軍後這次又再度將我選進國家隊，對於在開訓後才因為合約關係必須辭退參與這一次國家隊的集訓與參賽，造成國家隊與教練團的不便感到很抱歉。」

「在這邊要特別感謝最愛棒球、最挺棒球的蔡其昌會長，從去年十二強開始的Team Taiwan，蔡其昌會長就替我們提供了最強大的後勤支援，再一次謝謝蔡其昌會長，我也得以在春訓報到日順利報到。」

「最後一定要感謝的是全台灣的球迷，因為有你們的支持與相挺，去年十二強，我們能夠在不被看好的情形下不但從台灣挺進在日本的複賽，最後得以成功拿下冠軍。希望你們能夠如同替國家隊加油一樣的繼續替我加油，我也會懷抱著各位的期許繼續不放棄的努力下去，我以身為Team Taiwan的一份子感到驕傲。We are Team Taiwan。」

過去運動家隊台灣球員包括陳鏞基、潘志芳、王維中，莊陳仲敖、沙子宸、林維恩，林家正將是隊史第7位台灣選手。



▲林家正辭退中華隊。（圖／記者李毓康攝）