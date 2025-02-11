大谷翔平重回「二刀流」　道奇發布春訓投球影片

Pitcher and designated hitter, Shohei Ohtani. ???? pic.twitter.com/g4iJdcnaBI — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 10, 2025

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，本季將重拾投手身份，今日道奇隊透過社群平台PO出大谷翔平的投球影片。

去年大谷翔平專職擔任指定打擊，創下單季54轟、59盜成績，幫助道奇隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，個人獲得生涯第3座最有價值球員獎，今年為了重返二刀流積極準備，先前已經前往球隊在亞利桑那州的春訓基地，進行自主訓練。

今日大谷翔平持續自主訓練，過程中先用加重球和彈力球熱身，後來站上模擬投手丘的斜坡平台上練投，並且到室內進行打擊練習。

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3月道奇隊在日本東京巨蛋進行海外開幕戰，屆時大谷翔平回到家鄉比賽，將以打者身份亮相，本季考量右手肘手術復健，大谷翔平投球會有投球數限制，確保能在最佳狀態下回歸。

大谷翔平在2023年9月接受右肘手術，去年進行投球復健訓練，9月時投到93英里（大約150公里），但世界大賽中碰到左肩脫臼，後續接受手術治療，也中斷復健訓練，去年12月恢復傳接球訓練，一開始球速只有70英里，如今已回到91英里。

按照教練團規劃，大谷翔平最快於5月底到6月初重回投手丘，本季預計會投15到20場比賽。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平進行投球訓練。（圖／達志影像／美聯社）