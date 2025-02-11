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陳子豪「炸裂舞」續留兄弟　球團保留當嗆司曲

▲▼中職陳子豪 。（圖／記者李毓康攝）
▲陳子豪。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽將於2月21日開打，本季從中信兄弟轉戰味全龍的外野手陳子豪在集訓名單中，2月12、13日中華隊熱身賽開放球迷進場，中信兄弟將授權陳子豪招牌「炸裂舞」，未來炸裂舞將成為球隊嗆司曲。

從中信轉到味全，陳子豪新球季將使用全新應援曲，雖然尚未在例行賽開始使用，但陳子豪已經聽過，給予蠻有氣勢的評價。

陳子豪這次被列入經典賽資格賽36人集訓名單，很有機會首次在成棒階段入選國手，在正式名單公布前，2月12、13日在台北大巨蛋與韓國職棒樂天巨人隊打售票熱身賽，球迷將會入場替球員應援。

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過去陳子豪的「炸裂舞」讓球迷耳熟能詳，中信兄弟球團將授權中華隊，中信兄弟球團表示，「面對國際賽事，中信兄弟球團在各方面皆是給予全方位的支持，與大家齊心為中華隊加油！」

曾頌恩今年承接陳子豪的1號球衣，中信兄弟領隊劉志威表示，「炸裂舞未來會當成球團的嗆司曲，曾頌恩有自己專屬的應援曲。」

劉志威提到，「去年有中華隊等原因，各隊票房有成長，不管是營運上，都全力以赴，期待開季之後，球迷能多多參與，以去年來看，今年場次安排 對於成長是抱予期待。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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