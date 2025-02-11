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味全龍相中旅外經驗　陳家駒接下春訓客座教練

▲▼0514 中華職棒中信兄弟對富邦悍將-陳家駒。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳家駒。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟35歲捕手陳家駒去年被球隊放在60人名單，近期與味全簽下春訓客座捕手教練合約，並且前往斗六球場報到。

去年季後中信兄弟非60人名單包括投手廖乙忠、陳志杰、江忠城、彭識穎、李吳永勤、阮裕智、林丞軒、劉志宏、捕手陳家駒、黃鈞聲、內野手潘志芳。

外野手詹子賢雖然行使自由球員權利，但最後選擇續留中信兄弟，廖乙忠加入台鋼雄鷹，陳子豪經由自由球員轉戰味全龍，內野手周委宏與投手陳志杰也同樣加入味全龍。

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潘志芳接任一軍內野守備教練，黃鈞聲保留球員身分外，也肩負起二軍助理打擊教練職務，林丞軒則是擔任二軍助理體能教練。

先前味全龍開訓典禮，味全總教練葉君璋受訪時曾提到，想要增加捕手教練，今日陳家駒現身斗六球場，味全龍領隊丁仲緯表示「已經與陳家駒簽下春訓客座捕手教練職務，主要是看中他過去具備旅外經驗，希望對於年輕球員有所幫助。」

至於之後是不是有機會成為正式教練，丁仲緯則說，「會視春訓狀況觀察，再來評估是否續簽。」

生涯陳家駒在中信兄弟出賽430場，敲出250支安打，26支全壘打，114分打點，打擊率0.248，OPS為0.665，拿過2座捕手金手套獎。

關鍵字： 中職味全龍棒球

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