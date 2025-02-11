中職規劃輔助判決固定攝影機　蔡其昌承諾「網站數據革新」



▲中華職棒新春團拜。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒聯盟今天舉辦新春團拜，去年中職賺大錢，中職會長蔡其昌提出多項計畫，包括聯盟網站數據將會革新。

今天蔡其昌與6球團代表出席新春團拜，蔡其昌表示，「今年聯盟辦公室將開始尋覓新的場所，主要是去年業績與票房成長，但不能自滿，要更加精進，無論是軟體或是硬體。」

蔡其昌提到，「聯盟工作人數增加，業務量增大，來採訪的媒體越來越多，今年啟動尋找新的辦公室，滿足業務量，符合球迷需求，邀請球迷球迷進場，明天還有韓國職棒樂天巨人一軍交流賽，門票的熱區很快就賣完，其他區域還有票，明天和後天我會在球場，之前沒簽到名的球迷，這兩天有需要可以來找我。」

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世界棒球經典賽資格賽腳步接近，蔡其昌也說，「新的國家隊，也很強，大家進場為他們加油，這禮拜交流賽樂天巨人隊把應援從韓國帶來台灣，讓球迷體驗韓國應援文化，也是很好的交流機會。」

蔡其昌還說，「今年開季宣傳移師高雄，時間在3月15日，舉辦方式等聯盟規劃好再公布，期待大家一起來參與，期許新的一年，聯盟是服務職業運動推展，讓比賽順利進行，聯盟是服務的團隊，不只服務球隊，也服務球迷，也會持續精進，讓抱怨次數減少。」

去年聯盟收入不少，蔡其昌表示，「去年球迷買了很多聯盟商品與球票，聯盟收入進入高峰，有餘力，跟球隊想法一致，會有很多新的做法與方向，包括找辦公室，讓聯盟商品與球團商品部整合，一併納入考量。」

同時蔡其昌還說，「聯盟網站在數據掌握與分析與提供，也會做變革，希望更完善，有更多深入數據，功能也會提升，並且會去6球團球場考察，包括輔助判決的固定型攝影機，也會適度規畫，之後領隊會議會尋求6球團支持，提升觀賽體驗，今年會一一落實，大家都有相同想法，讓中職變得更好。」