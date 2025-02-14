珍惜在石垣島投羅德　黃子鵬：紮實踏好每一步

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿明天將在石垣島與日本職棒羅德隊進行交流戰，樂天推出去年世界12強國手黃子鵬先發，黃子鵬表示，「珍惜每一次比賽。」



▲黃子鵬。（圖／記者陳立勳攝）

明天擔綱交流賽首戰先發，黃子鵬透露，「經過春訓3次個循環，在球隊有丟一次實戰打擊練習（Live BP），明天是今年首次正式比賽。」

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不只一次來到石垣島比賽，黃子鵬認為，「每一年春訓都很珍惜，不管是對哪一隊，能跟不同球隊練習賽，不管是國內或是國外，只要是比賽，都有獲取經驗的機會，任何一次練習與比賽，都有幫助到我身體或是心理。」

去年季中曾因右手傷勢缺陣一段時間，黃子鵬提到，「還是要回到最根本，知道現在目標是什麼，還是要把身體顧好，看怎麼樣在球季中做到，幫助到球隊。」

黃子鵬也說，「每年在季後補強，在季賽中知道遇到的狀況，季後去做加強，去年前半段節奏上沒有調整得很好，導致身體有點緊繃，今年這方面與訓練師討論去補強。」

明天將對上羅德隊打者，黃子鵬直言，「就是盡力跟打者對決，享受每一個當下，感受打者給我們的回饋，看哪一個地方需要修正，希望透過這次比賽，就是盡量去投，看教練團的安排。」

目前春訓黃子鵬已經牛棚6次，投到70球，進度就是按部就班，紮實踩好每一步，開幕先發沒有特別去想，經過去年之後，能夠完整貢獻一個球季，才是最重要，能不能一開始就有好的起步，要把自己準備好。」

能跟羅德隊對戰，黃子鵬表示，「能有這樣的機會蠻難得，只要有上場機會，每顆球都會很珍惜，主要跟台灣差別是硬體設備上，場地與規模不一樣，珍惜能出國跟不同的好手交流。」