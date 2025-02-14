石垣島交流首戰擔心天氣　樂天派12強國手黃子鵬先發



▲樂天桃猿抵達石垣島受到熱烈歡迎。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿備戰亞洲門戶交流賽，2月15、16日於石垣市營球場交手日本職棒羅德隊，明天樂天派出去年世界12強賽國手黃子鵬掛帥先發。

由於日籍總教練古久保健二因私事請假，鄭兆行此次石垣島交流賽暫代教頭，他表示，「代表球團與總教練感謝石垣市，邀請我們來到這裡打交流賽，非常珍惜來到石垣島比賽的機會，球隊第8次來到石垣島，每次來到石垣島，都會培養出幾位在球季中幫助球隊贏球的球員。」

鄭兆行還說，「珍惜這次機會，古久保健二總教練有交代，比賽進行中，一定要全力以赴，到最後一刻都不能鬆懈，最後祝大家新的一年身體健康，今天情人節快樂。」

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明天樂天與羅德隊首戰，將在台灣時間上午11點開打，樂天預計推出黃子鵬掛帥先發。

石垣市副市長則是歡迎樂天一行人到來，「很開心邀請關係友好好好的台灣來到這裡比賽，感到非常開心，今年樂天與羅德隊是第8次交流賽，去年樂天取下勝利，今年也非常期待，是一場非常精采的比賽。」

不過石垣市副市長也提到，還是有點擔心這兩天比賽天候的問題，希望藉由精彩表現與熱情的應援，可以把烏雲吹散，真心感謝所有給予援助的廠商。」

樂天本次交流賽投手陣容包括黃子鵬、陳克羿、王志煊、劉昱言、莊昕諺、蘇俊璋、曾家輝、劉家翔、邱駿威、賴胤豪。

捕手為張閔勛、宋嘉翔、毛英傑，內野手友梁家榮、馬傑森、陳佳樂、杜禹鋒、張趙紘、曾冠傑、游承勳。外野手則有陳晨威、林政華、林禹叡、何品室融、李勛傑、邱鑫。



▲石垣市營球場今日細雨棉棉。（圖／記者陳立勳攝）