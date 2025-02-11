運動雲

>

江國謙、葉家淇加入桃園市成棒　曾陶鎔離開台壽霸龍

▲富邦悍將投手江國謙。（圖／富邦悍將提供）
▲江國謙加入桃園市成棒隊。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／台北報導

桃園市成棒隊近期舉辦球員徵選，一共補進7名球員，包括前富邦悍將投手江國謙與前樂天桃猿左投葉家淇。

桃園市成棒隊去年參加爆米花聯盟賽事，戰績9勝9敗，勝率0.500，排到第7名，可惜沒有打進4強賽。

近期桃園市棒球隊辦理114年2次遴選工作，錄取前富邦悍將投手江國謙、前樂天桃猿投手葉家淇、前合庫棒球隊內野手王騰玉、前樂天桃猿投手林楷錡、投手陳子傑、內野手張杰倫、捕手廖元宏等7名球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲樂天桃猿葉家淇。（圖／記者林敬旻攝）
▲葉家淇轉戰桃園市成棒隊。（圖／記者林敬旻攝） 

同時桃園市成棒隊錄取國立體育大學畢業的林俊圻，擔任運動防護員，補強球隊戰力及人力。

江國謙去年轉投富邦，一軍出賽2場，投3局，防禦率9.00，葉家淇去年一軍2場登板，投1局，防禦率18.00，兩人都是去年季後遭到釋出，而林楷錡2022年秋訓轉練投手，無奈隔年動了右手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery），季後沒獲續約。

此外，臺中台壽霸龍成棒隊去年在爆米花奪冠，主力3洋投仲里翔貴、霍斯（Jack Fox）以及猿渡大輝，扮演重要角色，今年只有仲里翔貴獲得續留，之後球隊將另外再補進2名日籍投手。

至於去年3月加入臺中台壽霸龍成棒隊的前味全龍外野手曾陶鎔，去年底已經離隊。

▲味全龍曾陶鎔。（圖／記者林敬旻攝）
▲曾陶鎔離開臺中台壽霸龍成棒隊。（圖／記者林敬旻攝）  

關鍵字： 中職江國謙葉家淇林楷錡王騰玉曾陶鎔桃園市成棒隊棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

朴承昱首踏大巨蛋　佩服林昱珉「控球、變化球能力強」

朴承昱首踏大巨蛋　佩服林昱珉「控球、變化球能力強」

不瞭解中華隊戰力　「眼鏡哥」朴世雄：會好好準備

不瞭解中華隊戰力　「眼鏡哥」朴世雄：會好好準備

中華隊明首戰樂天巨人　呂詠臻先發對決韓國經典賽國手

中華隊明首戰樂天巨人　呂詠臻先發對決韓國經典賽國手

味全龍相中旅外經驗　陳家駒接下春訓客座教練

味全龍相中旅外經驗　陳家駒接下春訓客座教練

味全「台北市應援計畫」　打造全龍紅色主場

味全「台北市應援計畫」　打造全龍紅色主場

陳傑憲改寫江坤宇合約紀錄？　蘇泰安沒鬆口：確定後公布

陳傑憲改寫江坤宇合約紀錄？　蘇泰安沒鬆口：確定後公布

中職規劃輔助判決固定攝影機　蔡其昌承諾「網站數據革新」

中職規劃輔助判決固定攝影機　蔡其昌承諾「網站數據革新」

大巨蛋釋出非假日時段　蔡其昌談明年基本場次

大巨蛋釋出非假日時段　蔡其昌談明年基本場次

陳子豪「炸裂舞」續留兄弟　球團保留當嗆司曲

陳子豪「炸裂舞」續留兄弟　球團保留當嗆司曲

林家正加盟運動家「很優秀」　蔡其昌祝福：我們對他有信心

林家正加盟運動家「很優秀」　蔡其昌祝福：我們對他有信心

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

熱門新聞

林家正簽約運動家參加大聯盟春訓　確定退出WBC資格賽

林昀儒「新天敵」成桌壇史上最年輕球王　小林本周排名下滑2名

林家正預計從運動家2A出發　大聯盟記者：WBC資格賽重大損失

洋基傳奇A-Rod勝訴！準備正式接管灰狼隊　就等NBA批准

交易遭湖人撤銷！黃蜂準備向NBA提出「挑戰」　態度大變引熱議

中華隊閉門再戰台鋼　徐若熙、曾峻岳登板飆速

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林家正簽約運動家　退WBC資格賽

2林昀儒新天敵成桌壇史上最年輕球王

3林家正不打WBCQ　大聯盟記者也關注

4A-Rod勝訴！準備正式接管灰狼隊

5交易遭湖人撤銷！黃蜂準備提出挑戰

最新新聞

1公鹿交易蜜豆湯！傷病不是主因

2江國謙、葉家淇加入桃園市　曾陶鎔離開台壽

3朴承昱首踏大巨蛋　佩服林昱珉

4不瞭中華隊　朴世雄：會好好準備

5中華明戰樂天　呂詠臻對韓經典賽國手

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366