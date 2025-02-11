江國謙、葉家淇加入桃園市成棒　曾陶鎔離開台壽霸龍



▲江國謙加入桃園市成棒隊。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／台北報導

桃園市成棒隊近期舉辦球員徵選，一共補進7名球員，包括前富邦悍將投手江國謙與前樂天桃猿左投葉家淇。

桃園市成棒隊去年參加爆米花聯盟賽事，戰績9勝9敗，勝率0.500，排到第7名，可惜沒有打進4強賽。

近期桃園市棒球隊辦理114年2次遴選工作，錄取前富邦悍將投手江國謙、前樂天桃猿投手葉家淇、前合庫棒球隊內野手王騰玉、前樂天桃猿投手林楷錡、投手陳子傑、內野手張杰倫、捕手廖元宏等7名球員。

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▲葉家淇轉戰桃園市成棒隊。（圖／記者林敬旻攝）

同時桃園市成棒隊錄取國立體育大學畢業的林俊圻，擔任運動防護員，補強球隊戰力及人力。

江國謙去年轉投富邦，一軍出賽2場，投3局，防禦率9.00，葉家淇去年一軍2場登板，投1局，防禦率18.00，兩人都是去年季後遭到釋出，而林楷錡2022年秋訓轉練投手，無奈隔年動了右手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery），季後沒獲續約。

此外，臺中台壽霸龍成棒隊去年在爆米花奪冠，主力3洋投仲里翔貴、霍斯（Jack Fox）以及猿渡大輝，扮演重要角色，今年只有仲里翔貴獲得續留，之後球隊將另外再補進2名日籍投手。

至於去年3月加入臺中台壽霸龍成棒隊的前味全龍外野手曾陶鎔，去年底已經離隊。



▲曾陶鎔離開臺中台壽霸龍成棒隊。（圖／記者林敬旻攝）