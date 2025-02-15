石垣島天氣不作美　樂天、羅德交流首戰因雨取消



▲石垣市營球場雨勢不斷延賽。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿前往日本石垣島，進行亞洲門戶交流賽，2月15、16日於石垣市營球場交手日本職棒羅德隊，原訂今日台灣時間上午11點賽事由於當地雨勢不斷取消。

2016年首次舉辦「亞洲門戶交流賽」，曾因疫情停辦2年，今年邁入第8屆，桃猿與羅德隊將於2月15、16日在石垣島進行交流賽。

羅德海洋隊將以一軍為主體出賽，樂天桃猿隊則派出包含12強國手黃子鵬、王志煊、莊昕諺、陳晨威及潛力新秀張趙紘、何品室融等人迎戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於當地從昨天開始下雨，上午雨勢沒有停歇，接近中午有加大趨勢，比賽無法進行，只好被迫取消，球員們移往室內訓練場練習，同時雙方球團各派出球員參加簽名會，明天兩隊仍有一場交流賽，期待老天爺幫忙，讓比賽能順利開打，樂天預計明天由黃子鵬掛帥先發。

樂天本次交流賽投手陣容包括黃子鵬、陳克羿、王志煊、劉昱言、莊昕諺、蘇俊璋、曾家輝、劉家翔、邱駿威、賴胤豪。

捕手為張閔勛、宋嘉翔、毛英傑，內野手有梁家榮、馬傑森、陳佳樂、杜禹鋒、張趙紘、曾冠傑、游承勳，外野手則有陳晨威、林政華、林禹叡、何品室融、李勛傑、邱鑫。



▲石垣市營球場雨勢不斷延賽。（圖／記者陳立勳攝）