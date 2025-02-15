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首次石垣島「發現新大陸」　新秀張趙紘挑戰單季20轟

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿18歲新秀內野手張趙紘去年以首輪獲得球團指名，今年開季很有機會一軍出發，並且爭取先發位置，同時也努力挑戰單季20轟。

▲樂天桃猿張趙紘。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿張趙紘首次來到石垣島打交流戰。（圖／樂天桃猿提供） 

去年張趙紘在首輪被樂天挑中，看中的就是長打能力，今年第一次體驗職棒春訓，張趙紘認為，「練習方式不太一樣，比較嚴謹一點，沒有太多休息時間，課表一樣接著一樣。」

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第一次來到石垣島，張趙紘興奮地說，「這是第一次來到石垣島打交流賽，看到不一樣的東西，像是發現新大陸，剛進到球場，踩進去就覺得不一樣，想要練好練滿。」

主砲朱育賢本季轉戰味全龍，張趙紘被球隊賦予期待，他提到，「朱育賢前輩離開，大家對我期望蠻高的，不要去多想，照著自己的路走，但是寄託在自己身上的任務，要延續下去。」

面對新人球季，張趙紘則說，「最主要是自己的能力，要繼續成長，不要覺得夠好了，覺得自己已經可以，想要成為一個廣角型的打者，30轟是一個門檻，還是要看現在的能力，目標設在20轟，希望可以挑戰看看。」

張趙紘還說，「希望可以開季就搶下先發二壘，但是還有學長，春訓主要練二壘，少數時間有練一壘，今年希望每顆球打過來，就是穩穩接，穩穩傳，打擊方面正常發揮，不用想這麼多。」

另外，今日交流賽首戰被安排在第3棒，鎮守二壘大關，張趙紘坦言，「看到名單有點嚇到，蠻興奮，但還是有一點小緊張，原本想說今天沒有下雨，當成開季第一場，球迷與觀眾也很多，強度也差不多，只能期待明天比賽能夠進行。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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