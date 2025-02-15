劉昱言婉謝富邦選擇樂天　要向王志煊學習「心態」



▲樂天桃猿投手劉昱言。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿30歲左投劉昱言今年回鍋老東家，這次跟著球隊來到石垣島交流戰，前一次已經是5年前，劉昱言表示，「把自己當新人。」

本季重返樂天，劉昱言透露，「2021年季後轉到味全，因此那一年只有遇到川岸強投手教練2個月，他是蠻好溝通的教練，都會先問我們的意見，再提出想法，雙方一起討論，他認為我的動作不用特別調整。」

劉昱言提到，「去年二軍表現比較好，但在一軍有點落差，可能心態要加強，不管在哪裡比賽，心態都要保持一樣。」

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去年季後放在60人名單外，除了樂天之外，富邦悍將也有興趣網羅，劉昱言表示，「當初樂天與富邦是差不多時間來詢問，但考量樂天的環境與教練比較熟悉，不用花太多時間適應，所以想說回來這邊。」

重新回鍋樂天，劉昱言坦言，「今年把自己當成新人，畢竟很多球員已經不太認識，有些還叫不出名字，先前離開3年，回來還是稍微有點陌生。」

劉昱言也說，「前一次來石垣島是2020年，能跟國外隊伍交手，都是一軍選手，不管比賽輸贏，對於選手成長都蠻大的，因為強度不一樣。」

另外，劉昱言直言，「年紀不小了，再轉回來樂天，希望今年可以拿出成績，今年角色應該還是負責1局或是功能性投手，隊上學弟王志煊很厲害，比賽中心態蠻好的，不會怕打者打，很勇於對決，攻擊好球帶，很值得學習。」