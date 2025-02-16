記得對富邦投不好　莊昕諺3款眼鏡有不同搭配



▲樂天桃猿投手莊昕諺。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿投手莊昕諺去年投出成績，並且首度入選世界12強國手，莊昕諺認為，「去年對富邦悍將的成績比較不好。」

去年莊昕諺50場出賽，戰績6勝1敗11次中繼成功，投了44.1局，26次三振，防禦率3.45，WHIP值1.29，季後入選世界12強賽中華隊。

展望新球季表現，莊昕諺表示，「今年一樣朝著為球隊貢獻為目標，讓自己帳面上成績更好一點，像是防禦率下修，去年有時候分數差距比較大，沒有那麼謹慎，結果容易被打，今年會更加注意，對富邦的成績比較不好，被打擊率比較高。」去年對戰富邦防禦率高達6.94，是交手5支球隊中最差。

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上季繳出生涯最好成績，莊昕諺表示，「去年許銘傑教練一直提醒我的優勢在哪裡，我也一直嘗試，收到不錯效果。」

去年莊昕諺在世界12強表現出色，總計出賽5場，投4局，僅被擊出1支安打，就是一支全壘打，投出3次三振，防禦率2.25，也是球隊奪冠功臣之一。

去年在12強表現，莊昕諺表示，「球隊拿到12強冠軍，國際賽有一定強度，表現得不錯，對於球技來說有幫助，也是會緊張，會擔心自己會不會表現不好，被關注度比較高一點，但還是平常心，不要太在意別人怎麼看，把成績拿出來，做給其他人看。」

今年球隊投手換回日籍川岸強，莊昕諺認為，「蠻熟悉，過去在二軍有遇過，也都蠻瞭解的，知道川岸強教練有說，不想要太簡單稱讚我，這對我來說這樣比較好，不要太容易滿足。」

莊昕諺表示，「去年起伏比較大一點，今年希望差距小一點，後援角色慢慢熟悉，就是盡全力，不用去配速，不用想特別多，我想跟去年一樣，什麼角色都投，無論是勝利組或是拆彈，隨時都可以上去，讓教練團信任，比較難控制的比賽，更想要去投。」

莊昕諺也說，「因為學生時期沒打過中華隊，只要是中華隊都想投。」

此外，莊昕諺去年在12強以眼鏡造型令人印象深刻，近期又配新款式，他提到，「酒紅色眼鏡搭配客場，白色眼鏡配主場，至於黑色款式則是依照球隊主題日，或是看球衣搭配顏色來決定。」