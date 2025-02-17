李丞齡通過測試重返統一獅　蘇泰安告誡：規範要遵守



▲李丞齡重新回到獅隊。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅這兩天進行內部紅白對抗賽，參與測試球員都有安排出賽，今天結果出爐，只有24歲外野手李丞齡通過測試，重新加入獅隊。

2018年第四輪獲得統一獅指名，李丞齡在一軍3年留下出賽87場、打擊率0.227、4轟、30打點的成績，2023年季中曾被教練團點名自我管理上出了問題，屢勸沒有修正，季後因個人生涯規劃離隊。

後來李丞齡短暫加入美國獨立聯盟球隊，但加入沒有多久，遭到球隊釋出，2月份來到球隊接受測試，今天在隊內紅白賽轟出全壘打。

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除了李丞齡之外，包括前樂天桃猿兩名左投邱緯綸與葉家淇先前也來參加測試，統一領隊蘇泰安表示，「只有李丞齡通過教練團測試，其他人皆沒有通過，至於溫子賢只是跟著一起訓練，並不是參加測試。」

獅隊願意提供李丞齡測試機會，蘇泰安提到，「李丞齡離開獅隊，前往美國訓練，已經有段時間了，所以他有想要再回來中職舞台試試看，獅隊依照規範，先給他測試，讓教練團評估實力。」

如今李丞齡通過測試，獲得重回職棒的機會，蘇泰安強調，「今天他通過測試，所以重新再加入獅隊，但同時我們也會對他做出一些提醒及要求，包括生活管理、自律公約等規範要遵守。」