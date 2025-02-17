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日本鐵粉老闆招待　樂天球員、女孩大啖美崎牛

▲樂天女孩大啖美崎牛。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天女孩大啖美崎牛。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿2月15、16日於石垣島交手日本職棒羅德隊，昨日兩隊打成7比7和局，賽後接受桃猿日本鐵粉老闆招待，包含球員與女孩們，都有機會大啖美崎牛。

▲樂天女孩大啖美崎牛。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天女孩大啖美崎牛。（圖／樂天桃猿提供） 

2016年首次舉辦「亞洲門戶交流賽」，曾因疫情停辦2年，今年邁入第8屆，桃猿與羅德隊今年2月15、16日在石垣島進行交流賽，首戰因雨取消，昨天順利開打，雙方以7比7戰平。

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▲樂天球員大啖美崎牛。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天球員大啖美崎牛。（圖／樂天桃猿提供） 

自2018年起結緣開始至今，除疫情中斷兩年，桃猿來到石垣島必受到老朋友美崎信二老闆的熱情款待，不僅在石垣島每天球場餐點都由美崎老闆親自下廚照料，交流賽結束後美崎老闆都會邀請全隊至店內享用美崎牛。

美崎信二的父親經營牧場，本身在石垣島開燒肉店已經十多年，不少日職球團都曾經來過，包括巨人、阪神虎以及橫濱，去年曾經受邀為亞洲門戶交流賽開球。

▲樂天球員大啖美崎牛。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天球員大啖美崎牛。（圖／樂天桃猿提供）

由於多年來的好交情，樂天捕手張閔勛昨晚還特別送上台灣酒給美崎信二老闆，感謝長久以來的支持。

▲樂天球員大啖美崎牛。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天球員大啖美崎牛。（圖／樂天桃猿提供） 

關鍵字： 中職樂天桃猿

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