王志煊「滑球」要更犀利　想好策略對付朱育賢



▲王志煊。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／日本石垣島報導

樂天桃猿左投王志煊去年勇奪中繼王，擔綱球隊重要牛棚角色，今年第一次到石垣島比賽，王志煊直呼很新鮮。

去年王志煊出賽58場，戰績1勝1敗31次中繼成功，投了42.1局，21次三振，防禦率1.49，WHIP值1.18，不僅首次拿到中繼王，季後入選世界12強賽中華隊，成為冠軍成員。

第一次來石垣島比賽，昨天王志煊中繼1局無失分，王志煊認為，「蠻新鮮，球場硬體設備都不錯，對到羅德隊1.5軍，自己狀況還算不錯，出發前已經有投過一次實戰打擊練習（Live BP），身體狀況也維持得不錯。」

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去年繳出穩定成績，王志煊表示，「比較不怕被人家打，積極進攻好球帶，不要製造危機，因為我上場就是危機的時候，去年投手教練許銘傑時常提醒我，要用最少的球數換取出局數，保持這樣的心態，丟給打者打，本身不是三振型投手，讓隊友來幫忙我。」

這兩年擔任球隊拆彈手，王志煊坦言，「一開始難免會怕，但記得前年有一場比賽，成功化解危機後，好像就不會怕了，沒有辜負教練團的期待，信心與經驗慢慢提升，就不會畏懼，有時候就像白熊效應，越想不要害怕，反而就會更害怕，所以就是平常心，可能我的神經也比較大條。」

王志煊提到，「投手最忌諱是保送，進攻好球帶比較重要，目前自己對於右打的控球位置，還不是那麼好，希望能像隊友黃子鵬一樣，面對左打與右打落差都不會很大。」

今年準備新球季，王志煊表示，「球種犀利度是今年的課題，重點是把滑球的犀利度練得更好，才能走得長遠，畢竟各隊彼此都很熟悉，希望維持身體健康，完成教練團交代任務，把失分降到最低。」

另外，王志煊也說，「中華職棒有很多左手強打，尤其前隊友朱育賢今年轉到味全龍，我們交情很好，私下有開玩笑互虧，之後開季一定會遇到，我已經想好策略對付他，一定會特別小心。」