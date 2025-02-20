20年沒回台灣　戰玉飛回應假球傳聞：都只是揣測

記者陳立勳／台北報導

前中華職棒興農牛隊洋投戰玉飛（Len Picota）今年以投手教練身份，隨著尼加拉瓜隊來台，參加世界棒球經典賽資格賽，面對過去疑似假球的傳聞，戰玉飛受訪時強調，都只是揣測。



▲經典賽資格賽尼加拉瓜隊投手教練戰玉飛。（圖／記者李毓康攝）

1994年用必可的名字，效力三商虎，1997年再以酷必可的譯名轉戰台灣大聯盟太陽隊，2005年則是改名戰玉飛替興農牛出賽，他表示，「20年以上沒有回來台灣，很高興回來，台北大巨蛋真的太漂亮，從機場進到台灣，發現跟以前不太一樣，來到飯店路上，跟20年都不太一樣，很漂亮，有蠻多新的建築物，這次是要來幫尼加拉瓜隊晉級。」

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本身是巴拿馬籍，這次擔任尼加拉瓜隊投手教練，戰玉飛透露，「老婆是尼加拉瓜人，2016年加入尼加拉瓜棒球，擔任職棒總教練，這兩年在國家隊，去年在U23世界盃拿到第3名，在國家隊幫助投手訓練，目前定居在尼加拉瓜。」

戰玉飛認為，「現在棒球跟以前不太一樣，包括台灣也不太一樣，尼加拉瓜投手對中華隊要很小心，因為中華隊拿到世界12強冠軍，打贏的對手也都是很強。」

有關於過去假球相關爭議，戰玉飛澤說，「都是很多的揣測，在台灣生涯成績非常好，希望能夠往前走，都只是揣測，沒有什麼真實性。」

至於過去台灣職棒的老隊友，戰玉飛提到，「印象最深刻是林琨瀚，蠻多隊友都記得，只是忘記名字，希望有機會可以再見，他們都很好。」

過去效力台灣職棒3隊，共有3種譯名，戰玉飛笑說，「自己只記得必可與酷必可，希望這次中華隊跟尼加拉瓜一起晉級，很高興回來，得到大家的歡迎與支持，希望大家都有好的表現。」