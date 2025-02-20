南非隊有3對兄弟檔　「11月弟弟」想要打大聯盟



▲經典賽資格賽南非隊喬許．諾梵柏。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽明天開戰，南非隊今天在台北大巨蛋練球適應場地，本次南非隊共有3對兄弟檔，包括「11月」路克．諾梵柏（Luke November）與喬許．諾梵柏（Josh November）。

這次南非隊不僅有諾梵柏兄弟檔，還有強納森．菲利普斯（Jonathan Phillips）、安東尼．菲利普斯（Anthony Phillips）以及泰勒．史密斯（Tyler Smith）、布蘭登．史密斯（Brandon Smith）。

諾梵柏弟弟透露，「生日剛好也在11月，爸爸以前也打過球，哥哥與我互相學習，從小一起打球，目前我還在大學唸商業管理，希望未來去美國唸書，可以在美國打球，最大目標是被大聯盟球隊選到。」

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第一次在巨蛋打球，諾梵柏表示，「整體感覺還好，希望到時候比賽不要太吵，不喜歡吵雜的環境，要想辦法宣洩壓力，這麼多人進場，應該會很興奮，很期待。」

前年兄弟倆曾經一起代表國家隊出賽，他表示，「前年就有一起打球，今年感覺又更好，U12曾經來過台灣，也打過U18。」

另外，諾梵柏認為，「在我們國家沒有這麼好的球場，在這邊可以很穩定處理球，而且沒有風，這是比較好的地方。」