喊話「拿出狂野態度」　陳傑憲看情蒐：沒想像中簡單

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊明天首場交鋒西班牙，身為中華隊長，陳傑憲喊話，「狂野那一面拿出來。」

中華隊從月初展開集訓，明天將迎接首戰，陳傑憲表示，「每天都會有心理課，很感謝心理老師每天在練習前或是賽前，給我們一些功課，畢竟年輕人比較多，心理層面比較需要去學習，畢竟對於年輕人來說，是一個張力很大的比賽，在這之前會先做些功課。」



▲中華隊長陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

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身為球隊隊長，陳傑憲透露，「今天練習前有跟隊友稍微講一下，年輕選手比較靦腆一點，這是一個戰場，戰場上要把氣勢與鬥志拿出來，希望明天開始武裝好自己，在場上去發揮，大膽去表現，不要去畏縮，大膽表現出來，因為台灣人民不是要看我們害羞的那一面，狂野那一面要拿出來。」

陳傑憲坦言，「穿上這件球衣，就是要贏球，希望大家把狂野態度拿出來，展現年輕人的鬥志。」

本次分組普遍看好中華隊能夠勝出，拿到晉級正賽門票，陳傑憲認為，「外界看好是沒錯，選手本身知道外隊實力不容小覷，我們有看情蒐資料，發現對方實力蠻堅強的，沒有想像中那麼簡單，身為選手的我們，每一場盡全力去發揮，不服輸的態度去拚，這是很關鍵的比賽，其實大家皮都繃得很緊，要拿下正賽門票。」

經過幾場熱身賽，有關於球隊調整進度是不是已經到位，陳傑憲直言，「這很難，休季期間訓練，也提早開機，很多事情都說不定，以我自己來說，不知道狀況好與壞，上了場正式比賽，沒有多餘思考的空間，只知道幫助台灣贏球，幫助球隊拿下勝利。」

明天對手是西班牙，陳傑憲則說，「一開始聽到西班牙，可能以為沒有那麼厲害，認真看陣容，沒有什麼西班牙的球員，看情蒐是蠻厲害的隊伍，加上雷法對我們蠻熟悉的，明天比賽不敢說怎麼樣，不管遇到誰，盡全力去面對。」

外國媒體爆料前樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）將對中華隊先發，陳傑憲認為，「以經典賽與季後對戰雷法的感覺，直球轉速是蠻好的投手，指叉球是他的武器，還有一顆滑球，球都控制得蠻好，會用上下的角度，去跟打者周旋，不會很難打，但也不會很好打，正式比賽就看臨場反應，現在都說不準，期待明天我們能適時發揮，能夠拿下勝利，因為第一場真的很重要。」

此外，有沒有設定雷法以外的先發投手人選，陳傑憲提到，「你說雷法熟悉嗎？其實也不太熟悉，對戰也不是很多，羅戈（Nivaldo Rodriguez）與威能帝（Pedro Fernandez）可能還比較熟悉，加上這麼多年沒遇到，不知道雷法變成什麼樣子，就當成陌生投手，不知道西班牙會派什麼投手，臨場反應最重要。」

陳傑憲表示，「盡量溝通與聊天，一開始學弟不太敢跟學長講話，身為學長要主動跟學弟聊天，瞭解學弟個性，包括林維恩與陳柏毓，相處起來都蠻好笑，反而是我們學長要去融入他們，這幾天相處起來蠻開心，沒有當成年紀差很多的學長，也沒有畏懼，最主要是球場上，大家的心有沒有在一起才是重點。」

另外，陳傑憲提醒隊友們，「明天開始認真面對比賽，不管是對誰，都有心理建設，不要去想年紀與資歷，或是準備好不好，全心去面對，投手好好面對打者，打者就是好好幫投手守備，攻擊的時候想辦法去突破，心態保持正面，這才是最重要。」



▲中華隊長陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）