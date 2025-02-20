曾總解釋沒選陳子豪、林盛恩　「下勾」陳宇宏補齊投手陣型

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊明天首戰西班牙，上周公布最終28人名單，其中外野手陳子豪與旅美投手林盛恩沒被列入，今天中華隊總教練曾豪駒首度說明受傷退出的原因。



▲陳子豪因傷沒被選入中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

上禮拜中華隊發表28人正選名單，引起不少討論，曾豪駒表示，「目前選出來28人名單，是集訓觀察到現在最好的，沒有入選的選手，也非常盡力與投入，展現想要入選的心態。」

曾豪駒坦言，「正賽只能帶28人，我們也想多帶一些人，但就是規則，以整體隊型考量，還有集訓的狀況，希望這28人可以在正賽，把能力展現出來，打出好的成績。」

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有關於陳子豪和林聖恩遭到割捨，曾豪駒說明，「陳子豪一開始加入，展現強烈企圖心，交流賽過程中滑壘，造成腰部不舒服，後面有模擬賽，揮擊起來感覺有點不舒服，基於選手的安全考量，不希望他因為這樣而受傷，影響到正賽，而林盛恩腿部有點不舒服，醫療團隊與教練團評估，正賽時出賽可能會有風險，所以做出取捨。」

最後在名單選進低肩側投的陳宇宏，曾豪駒提到，「陳宇宏原本是設定大名單，交流賽與模擬賽有出賽，的確有看到好的狀況，那時候考量本身沒有下勾投手，經過這幾天觀察與考量，需要這樣的選手，組成投手陣型，他也展現好的狀況給我們看。」

至於陳宇宏的出賽定位，曾豪駒認為，「他本來就是先發，看我們安排在什麼出賽角色，相信都能夠勝任，希望他拿出好的表現，來幫助中華隊。」



▲林盛恩因傷沒被選入中華隊。（圖／中華職棒提供）