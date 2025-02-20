西班牙攻擊「強悍」　曾總看雷法：選手是熟悉的

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊明天首場交手西班牙，今天在台北大巨蛋進行最後練球備戰，評估西班牙隊整體戰力，中華隊總教練認為，「攻擊上面蠻強悍。」



▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

先前集訓期間曾規劃徐若熙、沙子宸、陳柏毓以及莊陳仲敖是先發投手人選，曾豪駒表示，「目前方向是不變的，看整體對手型態，去安排投手。」

明天第一場面對西班牙，曾豪駒認為，「西班牙進到台灣之後，有打一些模擬賽，攻擊上面蠻強悍，投手也都有一定水準，不能掉以輕心，我們就是全力以赴，打好每場比賽。」

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外媒報導明天西班牙推出前中華職棒樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）擔任先發投手，但今天西班牙教練團並沒有證實。

有關於推敲明日對手安排，曾豪駒提到，「雷法與國內選手都有碰過，也是熟悉的，先前有看到新聞，可能他會對台灣，但就是看大會公布再來設定，也都會模擬。」

至於中華隊明天誰投第一戰，曾豪駒則說，「基本上先發投手都有雛型，等今天晚上公布之後再說。」

集訓期間從自辦熱身賽與交流戰，中華隊打了不少場比賽，曾豪駒觀察，「打者每個人狀況都不一樣，有人調整比較快，有人還需要一點時間，但現在已經沒有時間讓大家去想，進到正賽每個人都是最好的，把最好狀態展現出來，現階段棒次已經有方向，今天練習完再整體評估，安排最好的陣容。」



▲雷法。（圖／記者李毓康攝）