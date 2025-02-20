擠進中華隊「不可思議」　陳宇宏：有任務就上

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹投手陳宇宏原本不在世界棒球經典賽資格賽中華隊36人集訓名單，但最後擠進28人正式名單，陳宇宏坦言不可思議。

23歲陳宇宏去年球季出賽16場，有6場先發，戰績1勝4敗、防禦率4.50，入選本次中華隊，陳宇宏表示，「我是覺得有點不可思議，最先是感謝台鋼讓我來中華隊支援，還要謝謝曾豪駒總教練，對我非常有信心，所以把我選進來。」

陳宇宏提到，「曾總有說希望我對中南美洲類型球隊，可以發揮我的特性，前一次打國際賽是U23世界盃，也是對中南美洲球隊。」

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▲陳宇宏。（圖／記者李毓康攝）

談到目前調整進度，陳宇宏表示，「之前在台鋼有安排比賽，把狀況趕快拉起來，之前跟著球隊，讓教練觀察我的狀況，國際賽只有3場，只會對到一次，跟例行賽比較不一樣，對方打者也沒有遇過我，只要對決一次，比較有信心，一直都有保持訓練，沒有休息太久。」

最後階段進到正選，陳宇宏則說，「很榮幸可以跟大家一起，為國家貢獻，希望自己能表現好，多付出一些，先前對韓國職棒巨人隊交流賽登板，球速有出來，狀況還不錯，畢竟剛開始，控球還沒有那麼準確。」

這段時間與投手群進行交流，陳宇宏透露，「都是互相打氣，大家都知道自己的特色在哪裡，每天學長會有心靈雞湯，教練告訴我們相信自己，來這邊就是最好的，選進來一定有原因，就是相信自己。」

陳宇宏觀察，「中南美洲打者比較想要揮大棒，我的球速沒有很快，攻擊欲望會很強烈，希望可以用快慢擾亂他們，讓他們打不好。」

屆時比賽將吸引數萬滿場觀眾，陳宇宏也說，「人數一定會很震撼，那天交流戰對韓國，觀眾也是蠻多的，去年季賽也有在大巨蛋先發，人數有破兩萬，可以很快適應，這次就是每一場都準備好，有任務就上。」