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臺北市舉辦WBC資格賽直播派對　味全龍啦啦隊助陣應援

▲味全龍啦啦隊參加經典賽資格賽直播派對。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍啦啦隊參加經典賽資格賽直播派對。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽將於明天開打，中華隊明日首戰西班牙，臺北市政府將舉辦直播派對，味全龍啦啦隊小龍女們也會於現場助陣應援。

2月21日到2月23日共三天中華隊的賽事，臺北市政府將於臺北表演藝術中心北斗座戶外廣場舉辦盛大的直播派對。

讓臺北除了大巨蛋比賽現場之外，還有北藝中心做為第二主場，邀請市民朋友們共襄盛舉！

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當天現場除了會有400吋+250吋雙螢幕的直播之外，味全龍啦啦隊小龍女們也會於現場助陣應援，並準備每天限量100組加油棒，當天只要加入味全龍LINE官方帳號即可領取，熱情邀請各位前來與小龍女們為中華隊加油應援！

2月21日出席女孩：星岑、姵宸、瑄瑄、各務禮美奈
2月22日出席女孩：心璇、米奇、星岑、掌沛
2月23日出席女孩：小蛙、芮妮、馬妹、貝拉
應援團：兆亨
地點：臺北表演藝術中心北斗座戶外廣場
直播開始時間晚間7點
開放進場時間下午5點

活動三天下午6點起 ，現場加入味全龍官方帳號，即可領取味全龍加油棒，每日限量100組，送完為止！（如已加入味全龍會員，現場提供會員畫面即可領取）

關鍵字： WBC資格賽CT味全龍

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