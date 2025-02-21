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南非「藏球」沒特別練　教頭讚中華隊進攻大膽

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽21日首場，南非原本保持領先，但第7局被追平，延長賽10局被敲再見安打，最終1比2輸給尼加拉瓜，明天對手是中華隊，南非總教練艾道尼斯（Neil Adonis）認為，「中華隊是很好的球隊。」

▲2025年世界棒球經典賽資格賽南非總教練艾道尼斯。（圖／中華棒協提供）
▲南非總教練艾道尼斯。（圖／中華棒協提供） 

今天南非前5局握有1分領先，但7局被扳平，10局下被擊出再見安打，艾道尼斯認為，「選手都非常興奮，對自己很有信心，場上拿出最好的表現，迫不及待下一場比賽來臨。」

7局下南非使出少見的「藏球」戰術，成功瓦解尼加拉瓜的攻勢，艾道尼斯坦言，「沒有特別練習，三壘手沒有把球傳回去，當下有機會抓到三壘跑者。」

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艾道尼斯認為，「尼加拉瓜的投手很好，今天我們投手有壓過對方打擊，不過相信後面兩場都是難打的比賽。」

突破僵局10局上沒有採用短打戰術，而是讓選手自由攻擊，最後沒有得到分數，艾道尼斯提到，「那個狀況下有很多戰術可以運用，不是只有觸擊，想辦法把球打到反方向，沒想到一壘手守備很好，跑者在三壘被觸殺，後面打者也沒有適時進攻，這是比較可惜的地方。」

明天南非將對上地主中華隊，艾道尼斯直言，「中華隊是很好的球隊，不想要特別點名是誰特別要注意的，知道中華隊進攻很大膽，到時候我們就是把表現拿出來。」

關鍵字： WBC資格賽南非棒球

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