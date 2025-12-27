運動雲

數據會說話！大谷翔平「完全體打者」進化　大聯盟官網曝關鍵細節

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟官網記者麥圭爾（Brent Maguire）撰文分析，從多個層面拆解大谷翔平近年打擊表現為何能持續進化，並點出他成為「完全體打者」的關鍵細節。文章指出，大谷早已不只是靠天賦輾壓，而是不斷修補弱點，讓投手幾乎找不到破解方式。

麥圭爾提到，大谷翔平近年在道奇隊締造的成就堪稱史無前例，不僅連續三年奪下MVP，還幫助球隊完成世界大賽連霸，更寫下50轟、50盜的嶄新里程碑。無論是季後賽單場3轟、6局無失分，或是在世界大賽單場4支長打、9次上壘，都顯示他已站在聯盟頂點。

文章進一步分析，大谷過去最被投手針對的弱點，在於對變化球與慢速球的掌握度不如速球，但自2021年爆發賽季後，他對各種球路的破壞力大幅提升。近兩季不論是對速球、變化球或慢速球的全壘打數與得分貢獻，都名列聯盟前段班，讓投手在配球上幾乎無計可施。麥圭爾形容，當大谷面對任何球種都具備長打威脅時，投手只能被迫冒險，這也是他能持續製造巨大影響力的原因。

此外，大谷也成功消除過往面對左投的劣勢。新秀年曾被左右投壓制的他，隨著打席數累積與經驗成熟，對左投的OPS逐年提升，近年已穩定維持在高檔水準。更重要的是，他降低了對左投的三振率，2018至2020年間為31.1%，2021至2025年則降至26.7%，更多把球打進場內的機會，也帶來更大的破壞力。讓球更頻繁進入場內，進而放大自身火力。

麥圭爾也點出，大谷近年刻意調整擊球型態，讓更多球飛向空中。相較生涯前期滾地球比例偏高，近幾季空中擊球率明顯上升，這項改變直接反映在全壘打產量上，自2021年以來，大谷每季空中擊球率都超過55%，其中三季甚至突破60%。2018至2020年的平均為52.5%，2021年至今則飆升至59.9%。效果非常直接：自2021年起，大谷已轟出233支全壘打，全聯盟僅次於「法官」賈吉（249轟）。

整體而言，文章總結，大谷翔平或許仍存在揮空率偏高的問題，他的揮空率依舊偏高，2025年33.4%的揮空率僅在第4百分位，但對這種力量型打者而言，這是可以接受的代價。31歲的大谷，仍持續精進打擊內容，也讓這段屬於他的世代級統治，看不到終點。

