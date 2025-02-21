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WBC資格賽中華隊開戰　「下勾」陳宇宏銜命對決西班牙

▲▼經典賽資格賽練球日，中華隊。（圖／記者李毓康攝）
▲經典賽資格賽中華隊今晚首戰西班牙。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

2025年世界棒球經典賽資格賽A組今天在台北大巨蛋開打，中午由南非與尼加拉瓜之戰揭開序幕，晚間7點中華隊首役對決西班牙，派出「下勾」投手陳宇宏掛帥先發。

本屆經典賽資格賽中華隊分在A組，21日晚間7點首戰對上西班牙，22日晚間7點交手南非，23日晚間7點遭遇尼加拉瓜。

A組賽事將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，採循環賽形式，分組第一可直接取得會內賽門票，2、3名會再打一場比賽，勝者就能晉級。

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今天中午12點首場南非對上尼加拉瓜，南非安排31歲前中華職棒富邦悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）先發，交手尼加拉瓜29歲右投梅德安諾（Ronald Medrano）。

右投迪倫2021年曾效力富邦悍將，留下先發3場，戰績1勝0敗，防禦率2.38，後來先後轉戰墨西哥、澳洲、委內瑞拉聯盟，美職小聯盟生涯出賽156場，包括140場先發，總計投773.1局，戰績48勝46敗1救援，防禦率4.17，最高層級上過3A。

梅德安諾打過美職堪薩斯皇家隊小聯盟體系，最高層級到2A，2023年在皇家2A出賽9場，其中6場先發，戰績1勝1敗，防禦率5.23，去年在墨西哥聯盟先發15場，拿到7勝4敗，防禦率3.54，後來在墨西哥冬季聯盟出賽，先發12場，戰績6勝4敗，防禦率3.13。

▲▼經典賽資格賽練球日，陳宇宏。（圖／記者李毓康攝）
▲陳宇宏先發對決西班牙。（圖／記者李毓康攝）  

晚上第二場7點則是中華隊碰上西班牙，中華隊推出陳宇宏先發，遭遇前中華職棒樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）。

23歲低肩側投的陳宇宏，2021年參加U23世界盃，對捷克、巴拿馬先發皆奪下勝投，總計投12局，沒有責失分，勇奪大會防禦率王和勝率王。

陳宇宏去年球季出賽16場，有6場先發，戰績1勝4敗、防禦率4.50，原本不在36人集訓名單，但在與韓國職棒樂天巨人隊交流戰表現不俗，結果驚喜擠進正選名單，並且扛起中華隊第一場先發重任。

至於前樂天洋投雷法在2023年經典賽對中華隊隊先發2.1局，無失分，最後拿下勝投，率領古巴隊打進8強賽，不過這次資格賽則是改披西班牙隊戰袍。

雷法2023年在中職12場先發，戰績4勝3敗，投了67.1局，防禦率3.88，對戰陳傑憲17個打席，被敲出5安打、有5次四壞球，被打擊率0.417，至於對戰陳重羽7打席，被敲出5支安打，包含1發全壘打，被打擊率0.714。

▲▼經典賽資格賽練球日，西班牙隊雷法。（圖／記者李毓康攝）
▲西班牙推出雷法先發。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： WBC資格賽CT棒球

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