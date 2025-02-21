運動雲

>

WBC資格賽首戰南非對上尼加拉瓜　前富邦洋投迪倫先發

▲▼經典賽資格賽練球日，南非隊Dylan Unsworth昂斯沃思（迪倫）。（圖／記者李毓康攝）
▲經典賽資格賽南非隊投手迪倫。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽A組賽事今天開打，中午12點首場南非對上尼加拉瓜，兩隊先發名單出爐，南非派出31歲前中華職棒富邦悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）先發，交手尼加拉瓜29歲右投梅德安諾（Ronald Medrano）。

A組賽事將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，採循環賽形式，分組第一可直接取得會內賽門票，2、3名會再打一場比賽，勝者就能晉級。

尼加拉瓜先發打序：
1、左外 歐羅斯科（Jose Orozco）左外野手
2、二壘 雷頓（Steven Leyton）
3、中外 道森（Chase Dawson）
4、一壘 米蘭達（Elian Miranda）
5、指定 特盧希卓（Emanuel Trujillo）
6、三壘 雷優（Elian Rayo）
7、游擊 札馬拉（Freddy Zamora）
8、捕手 諾莫亞（Melvin Novoa）
9、右外 芒提斯（Juan Montes）
投手 梅德安諾

[廣告]請繼續往下閱讀...

南非先發打序：
1、二壘 恩戈佩 （Tlou Ngoepe）
2、游擊 泰勒．史密斯（Tyler Smith）
3、指定 強納森．菲利普斯（Jonathan Phillips）　
4、一壘 布蘭登．史密斯（Brandon Smith）
5、三壘 安東尼．菲利普斯（Anthony Phillips）
6、捕手 費爾特曼 （Dayle Feldtman）
7、 右外 布利昂 （Brandon Bouillon）
8、左外 溫策爾 （Joshua Wentzel）
9 、中外 卡爾斯 （Jason Carelse）
投手 迪倫

關鍵字： WBC資格賽棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

WBC資格賽中華隊開戰　「下勾」陳宇宏銜命對決西班牙

WBC資格賽中華隊開戰　「下勾」陳宇宏銜命對決西班牙

臺北市舉辦WBC資格賽直播派對　味全龍啦啦隊助陣應援

臺北市舉辦WBC資格賽直播派對　味全龍啦啦隊助陣應援

統一獅UniGirls發表會開放預購　限額224席座位

統一獅UniGirls發表會開放預購　限額224席座位

擠進中華隊「不可思議」　陳宇宏：有任務就上

擠進中華隊「不可思議」　陳宇宏：有任務就上

喊話「拿出狂野態度」　陳傑憲看情蒐：沒想像中簡單

喊話「拿出狂野態度」　陳傑憲看情蒐：沒想像中簡單

西班牙攻擊「強悍」　曾總看雷法：選手是熟悉的

西班牙攻擊「強悍」　曾總看雷法：選手是熟悉的

曾總解釋沒選陳子豪、林盛恩　「下勾」陳宇宏補齊投手陣型

曾總解釋沒選陳子豪、林盛恩　「下勾」陳宇宏補齊投手陣型

南非隊有3對兄弟檔　「11月弟弟」想要打大聯盟

南非隊有3對兄弟檔　「11月弟弟」想要打大聯盟

看好中華隊最有優勢　尼加拉瓜教頭：球隊組成沒達預期

看好中華隊最有優勢　尼加拉瓜教頭：球隊組成沒達預期

20年沒回台灣　戰玉飛回應假球傳聞：都只是揣測

20年沒回台灣　戰玉飛回應假球傳聞：都只是揣測

全錄下！尪陪產緊張到昏倒　醫生嗆：你不行就別陪XD

熱門新聞

快訊／震撼！NBA馬刺「法國怪物」溫班亞瑪　右肩血栓整季報銷

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

大谷翔平停車58秒影片讓球迷笑翻！「原來大谷也是普通人」

飛人犧牲進攻權得0分成就抗菲勝利　劉錚：這一勝獻給台灣球迷

中華隊今晚首戰西班牙！台灣運彩不讓分預測看好台灣

WBC資格賽台灣隊提前打破1紀錄　今晚「奇兵」出戰

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

2WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

3笑死！大谷也有苦手　停車58秒影片曝

4中華男籃成功抗菲　劉錚勝利獻給球迷

5今晚首戰西班牙！運彩開盤看好台灣

最新新聞

1索托感謝隊友讓出22號　回送300萬SUV

2南非對尼加拉瓜　前富邦洋投先發

3袁定文解析WBC資格賽三對手實力

4溫班亞瑪血栓　各隊球員教練震驚

5今晚首戰西班牙！運彩開盤看好台灣

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366