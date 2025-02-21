WBC資格賽首戰南非對上尼加拉瓜　前富邦洋投迪倫先發

▲經典賽資格賽南非隊投手迪倫。（圖／記者李毓康攝）
記者陳立勳／台北報導
世界棒球經典賽資格賽A組賽事今天開打，中午12點首場南非對上尼加拉瓜，兩隊先發名單出爐，南非派出31歲前中華職棒富邦悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）先發，交手尼加拉瓜29歲右投梅德安諾（Ronald Medrano）。
A組賽事將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，採循環賽形式，分組第一可直接取得會內賽門票，2、3名會再打一場比賽，勝者就能晉級。
尼加拉瓜先發打序：
1、左外 歐羅斯科（Jose Orozco）左外野手
2、二壘 雷頓（Steven Leyton）
3、中外 道森（Chase Dawson）
4、一壘 米蘭達（Elian Miranda）
5、指定 特盧希卓（Emanuel Trujillo）
6、三壘 雷優（Elian Rayo）
7、游擊 札馬拉（Freddy Zamora）
8、捕手 諾莫亞（Melvin Novoa）
9、右外 芒提斯（Juan Montes）
投手 梅德安諾
南非先發打序：
1、二壘 恩戈佩 （Tlou Ngoepe）
2、游擊 泰勒．史密斯（Tyler Smith）
3、指定 強納森．菲利普斯（Jonathan Phillips）
4、一壘 布蘭登．史密斯（Brandon Smith）
5、三壘 安東尼．菲利普斯（Anthony Phillips）
6、捕手 費爾特曼 （Dayle Feldtman）
7、 右外 布利昂 （Brandon Bouillon）
8、左外 溫策爾 （Joshua Wentzel）
9 、中外 卡爾斯 （Jason Carelse）
投手 迪倫
讀者回應