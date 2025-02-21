WBC資格賽首戰南非對上尼加拉瓜　前富邦洋投迪倫先發



▲經典賽資格賽南非隊投手迪倫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽A組賽事今天開打，中午12點首場南非對上尼加拉瓜，兩隊先發名單出爐，南非派出31歲前中華職棒富邦悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）先發，交手尼加拉瓜29歲右投梅德安諾（Ronald Medrano）。

A組賽事將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，採循環賽形式，分組第一可直接取得會內賽門票，2、3名會再打一場比賽，勝者就能晉級。

尼加拉瓜先發打序：

1、左外 歐羅斯科（Jose Orozco）左外野手

2、二壘 雷頓（Steven Leyton）

3、中外 道森（Chase Dawson）

4、一壘 米蘭達（Elian Miranda）

5、指定 特盧希卓（Emanuel Trujillo）

6、三壘 雷優（Elian Rayo）

7、游擊 札馬拉（Freddy Zamora）

8、捕手 諾莫亞（Melvin Novoa）

9、右外 芒提斯（Juan Montes）

投手 梅德安諾

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南非先發打序：

1、二壘 恩戈佩 （Tlou Ngoepe）

2、游擊 泰勒．史密斯（Tyler Smith）

3、指定 強納森．菲利普斯（Jonathan Phillips）

4、一壘 布蘭登．史密斯（Brandon Smith）

5、三壘 安東尼．菲利普斯（Anthony Phillips）

6、捕手 費爾特曼 （Dayle Feldtman）

7、 右外 布利昂 （Brandon Bouillon）

8、左外 溫策爾 （Joshua Wentzel）

9 、中外 卡爾斯 （Jason Carelse）

投手 迪倫