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「不看扁任何一隊」　沙子宸準備先發：盡量投滿5局

▲▼經典賽資格賽練球日，沙子宸。（圖／記者李毓康攝）
▲沙子宸備戰經典賽資格賽。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊明天第2戰面對南非，效力美國職棒運動家隊小聯盟體系投手沙子宸有機會擔綱先發投手，沙子宸表示，「準備都蠻順利。」

被教練團設定是4大先發投手人選之一，明天中華隊對南非的先發投手尚未公布，沙子宸表示，「目前就是準備先發，先進來熱身，體驗一下4萬人的感覺，現在準備都蠻順利。」

談到目前調整狀況，沙子宸認為，「狀態已經快要百分之百，正賽把自己最好一面展現出來，休季練了蠻多不一樣的東西，嘗試去改變，打完這次比賽，也是銜接新球季。」

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備戰先發場次，沙子宸提到，「希望節奏流暢，不追求個人成績，教練給我那一場，就是盡量處理好，然後把它拿下。」

今天尼加拉瓜以2比1驚險打敗南非，沙子宸表示，「今天晚上會回去看一下影片，這幾天都有看情蒐資料，尼加拉瓜打擊型態有點像是拉丁美洲，失投球就會有長打或是全壘打出現，南非感覺腳程是快的，會做一些偷點，這部份要注意。」

即將首度在台北大巨蛋登板，沙子宸坦言，「沒有在大巨蛋投過球，只有視覺站上投手丘看一下，有在牛棚練投，但進來感覺蠻不一樣，張力越來越高了，自己也是蠻期待。」

沙子宸認為，「多少還是有差，因為是室內球場，視野與投球的角度以及回饋，可能都會有差，但這個也沒辦法，就是把自己當成最好。」

外界普遍看好中華隊在分組實力最強，對此沙子宸則說，「我們隊裡不會有這種想法，資格賽是不能沒有拿到門票，不會看扁任何一隊，盡全力去打，要當成強敵，投球上去沒有放，都是要對決，當成最後一顆球，繃緊神經備戰比賽，盡量投滿5局，看可以投幾球。」

關鍵字： WBC資格賽CT

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