陳重羽傳授「雷法」秘笈　交代林佳緯放心：後面有傑憲

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊今日首戰西班牙，中華隊打線上特別排上捕手陳重羽擔綱指定打擊，並且與開路先鋒林佳緯、第3棒陳傑憲串起統一7-ELEVEn獅3連星。



▲陳重羽擔任先發指定打擊。（圖／記者李毓康攝）

今天西班牙推出前中華職棒樂天桃猿洋投雷法雷法（Elian Leyva）先發，對戰陳傑憲17個打席，被敲出5安打、有5次四壞球，被打擊率0.417，至於對戰陳重羽7打席，被敲出5支安打，包含1發全壘打，被打擊率0.714。

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此役被排入先發指定打擊，擔任第2棒，陳重羽笑說，「有可能是看對戰數據，但都不是太大的重點，那只是過往打擊成績，已經是好幾年前的事情，希望今天也能表現得很不錯。」

有關於雷法，陳重羽坦言，「腦袋中有一些印象，球種與動作，經過了幾年，型態不知道有沒有不一樣，但看情蒐好像沒有太大改變，上去就看臨場反應。」

陳重羽直言，「因為有投球限制，不像例行賽每場對戰3、4次，可能只有一次對決，上去大家都有一半勝率，希望可以好好掌握。」

同時陳重羽透露，「有些隊友來問我，雷法大概是什麼類型，有把自己看到的東西與對戰中取得的資訊跟他們說，希望對他們有幫助。」

本場排在第2棒，陳重羽表示，「印象中好像有打過，第幾棒都一樣，上去就是團隊，有需要我作戰，或者需要我上壘，或是需要我打，往好的方向去做。」

以先發指定打擊上場，難得沒蹲捕，陳重羽覺得，「倒還好，還是一樣要上場，可能下面坐的時間比較長，因為沒有上去守備，盡量讓自己心態保持，準備好比賽，有跟開路先鋒林佳緯說放心打，後面還有（陳）傑憲，大家都相信後面的隊友，這樣子比較好。」