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中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，伍祐城。（圖／記者李毓康攝）
▲中華隊投手伍祐城。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊今天首戰西班牙，此役中華隊雖然有張育成轟出2分砲，但投手群壓不住西班牙打線，終場5比12落敗，歷史首次輸給西班牙。

過去中華隊與西班牙交手次數不多，37年來只有交手4次，分別為1988年、2005年、2007年世界錦標賽，比數分別為15比0、12比2、8比4，皆由中華隊贏球。

1992年巴塞隆納奧運，中華隊在棒球項目曾經遭遇西班牙，當年以20比0完封獲勝，至今國際賽史上，中華隊仍然沒有輸過西班牙。

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不過由於經典賽參賽資格較為寬鬆，本屆西班牙球員大多來自中南美洲的徵召球員，只有巴布亞（Jorge Balboa）是出生於西班牙，不少球員都打過美國職棒小聯盟體系，堪稱傭兵軍團。

今日中華隊派出低肩側投的陳宇宏掛帥先發，想要壓制中南美洲選手為主的西班牙，不料首局就被攻破，先失去2分，3局上中繼投手呂詠臻再遭狙擊，又丟掉2分。

張育成3局下轟出左外野2分全壘打，幫助中華隊拉近比數，但中繼投手壓不住，第5局狂丟6分，其中伍祐城1個人次都沒有解決，被敲出3支安打，投出1次四壞球，失掉4分自責分，第6局陳柏豪又挨了一發2分彈。

7局下，陳傑憲擊出左外野二壘安打，吳念庭補上適時安打，有1分打點，避免前7局被提前結束比賽，第9局即使追回2分，最後仍以7分差落敗。

關鍵字： WBC資格賽CT

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