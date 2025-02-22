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中華隊慘遭西班牙痛擊「球迷靜悄悄」　美媒直言大爆冷

▲臺北大巨蛋觀眾。（圖／中華棒協提供）
▲臺北大巨蛋觀眾首戰靜悄悄。（圖／中華棒協提供） 

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊昨天首戰在台北大巨蛋5比12意外輸給西班牙，現場共有35325名觀眾進場，但中華隊一路落後，大聯盟官網記者直言，台北大巨蛋安靜到可以聽到西班牙休息區的聲音。

昨天中華隊交手西班牙，推出低肩側投的陳宇宏掛帥先發，想要壓制中南美洲選手為主的西班牙，不料首局被攻破，先失去2分，3局上中繼投手呂詠臻再遭狙擊，又丟掉2分。

張育成3局下轟出左外野2分全壘打，幫助中華隊拉近比數，但中繼投手壓不住，第5局狂丟6分，第6局陳柏豪又被掃出一發2分彈，最後7分差落敗。

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大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）關注昨天這場賽事，西班牙4比0領先時，他發文寫道，「現在台北大巨蛋的觀眾很安靜，我們可能即將見證一場爆冷，這場比賽將會改變資格賽局勢。」

之後西班牙領先擴大領先到10比2，克萊爾留言，「台北大巨蛋現在是如此安靜，甚至可以聽到西班牙休息室的聲音。」

最後比賽結束，克萊爾寫下，「中華隊在第9局攻下幾分，讓比賽看起來漂亮一些，但西班牙以一場爆冷勝開局，這支歐錦賽冠軍隊現在有大好機會以分組第一晉級，中華隊則面臨非贏不可的局面。」

此外，報導經典賽的美國記者斯普拉德林（Shawn Spradling）形容這場比賽是大爆冷，嚇到台北大巨蛋的主場觀眾，甚至原本以為比數會反過來。

關鍵字： WBC資格賽CT

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