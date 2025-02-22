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應對大聯盟賽制「不舒服」　許峰賓點出中華隊倉促感

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）
▲中華隊首戰輸給西班牙。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊昨天首場5比12輸給西班牙，晉級之路出現變數，目前擔任跑壘協會理事長的球評許峰賓認為，「投手適應賽制有落差。」

昨天這場比賽令人出乎意料，許峰賓坦言，「西班牙打者都蠻強的，算是有備而來，這次資格賽是在2月，對於中華隊選手來說，狀態要拉起來，可能需要一點時間，對手球感比我們好一點。」

許峰賓表示，「以目前2月來說，中華隊投手群多數都沒有很多實戰，屬於春訓階段，比賽強度很有限，尤其比賽在台灣打，選手壓力不小，跟去年世界12強放開去打的狀況不太一樣。」

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許峰賓認為，「12強是延續球季，但經典賽資格賽不同，確實昨天比賽，對手掌握度比我們快很多，中心打者能夠連續安打，應變比我們更快一點，更適應賽制。」

經典賽資格賽包括投球秒數等限制，都是比照大聯盟，許峰賓坦言，「雖然先前在熱身賽有模擬，但真正進到資格賽，又是不一樣狀況，選手有時候想得比較多，但可以想的時間又不多，會變得有點倉促，沒辦法思考到最好，不是最舒服的狀況，這一點確實有差。」

許峰賓觀察，「我們球員還沒有這麼習慣規則，打起來有一點點倉促，沒有太多時間考慮，只能照著情蒐設定去走，但實際打下去，跟情蒐資料似乎有點不太一樣，才會有些慌張。」

今天中華隊晚間交手南非，有不能輸的壓力，許峰賓直言，「南非也不差，昨天比賽看起來，也是蠻穩定，綜觀這次對手都不容易，不少球員都有小聯盟經驗，可能需要完全用實力輾壓，才有更高贏球機率，如果實力伯仲之間，相形之下會有點劣勢。」

許峰賓直言，「如果未來備戰經典賽系列賽事，或許要更去適應賽制，包括壘包與秒數，以這個目標去調整，昨天比賽來看，打擊還能夠跟上，能打個5分，代表不是完全沒有能力，但投手適應上感覺到有明顯落差，特別是當被連續被狙擊的時候，球賽就很難翻轉，今天對南非壓力更大，要考驗選手如何在一個晚上，把不好的事情全都忘掉。」

關鍵字： WBC資格賽CT

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