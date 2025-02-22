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西班牙捕手棒打中職救援王　美媒點評張育成、林維恩少數亮點

▲2025年世界棒球經典賽資格賽西班牙捕手利諾。（圖／中華棒協提供）
▲西班牙捕手利諾棒打陳柏豪。（圖／中華棒協提供） 

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽西班牙昨天首戰12比5擊敗地主中華隊，第6局西班牙捕手利諾（Gabriel Lino）從去年中華職救援王陳柏豪手中開轟，賽後訪問也說很興奮。

昨天中華隊對上西班牙，派上下勾投手陳宇宏先發，原本想說有機會壓制中南美洲選手為主的西班牙，沒想到首局被攻破，先失去2分，3局上中繼投手呂詠臻再遭狙擊，又丟掉2分。

中繼投手群幾乎人人失分，尤其第5局狂丟6分，第6局陳柏豪登板，被利諾轟出一發2分砲，差距擴大到10分。

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根據大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）與朗德哈瓦（Manny Randhawa）報導，利諾受訪時提到，能在台北大巨蛋比賽，並在近4萬名球迷面前擊敗像中華隊這樣的球隊，真的很令人興奮。

同時利諾也說到，從頭到尾球隊都很專注，並且朝著目標努力，這場比賽對球隊所有人都很重要。打出全壘打很棒，但對他來說，勝利才是最重要。

另外，報導中點到，曾入選2023年經典賽最佳陣容的張育成，在比賽中開轟，還有中華19歲新秀左投林維恩中繼1局，連續飆出3次三振，是中華隊少數亮點。

關鍵字： WBC資格賽CT

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