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大谷翔平春訓熱身賽還沒亮相　道奇教頭透露時間點

▲道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）觀看大谷翔平練投露出「爺爺微笑」。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平進行訓練。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，預計今年重拾投手身份，重返二刀流，春訓這兩場都沒有出賽，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，下禮拜有機會。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，但仍創下單季54轟、59盜成績，幫助道奇隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，個人獲得生涯第3座最有價值球員獎。

今天大谷翔平除了進行傳接球練習，還在室內使用投球模擬機，進行打擊練習，之後還進行下半身強化訓練與跑壘練習，大谷翔平昨天受訪曾提到，感覺已經準備好可以上場打擊。

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3月道奇隊將在日本東京巨蛋進行海外開幕戰，屆時大谷翔平回到家鄉比賽，將以打者身份亮相，本季考量右手肘手術復健，大谷翔平重新投球計畫，也會有投球數限制，確保能夠在最佳狀態下回歸。

按照過往手術案例推估，大谷翔平最快於5月底到6月初重回投手丘，預計投15到20場左右。

春訓熱身賽前兩場沒看到大谷翔平亮相，羅伯茲表示，「有聽到大谷翔平說已經準備好了，這是一個好消息，很快就能在熱身賽亮相，如果下禮拜看到他上場，不會感到太驚訝。」

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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