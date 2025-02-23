快訊／西班牙傳球失誤送分　南非破蛋1比5落後



▲西班牙艾斯特拉達開轟。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽今天中午12點由2連敗的南非，對上1勝1敗的西班牙，南非先發投手戴索（Vince Deyzel）交手西班牙基連（Pablo Guillen），此役攸關中華隊，如果南非贏，中華隊晚間獲勝，能取得經典賽正賽門票，西班牙第3局掃出2砲，第5局再開轟，擴大為5分領先，第6局南非靠著西班牙三壘手傳球失誤得分，暫時1比5落後。

今天中華隊如能打贏尼加拉瓜，加上西班牙輸給南非，中華隊、尼加拉瓜隊同為2勝1敗，中華隊以對戰優勢取得第一，率先搶下晉級正賽門票。

若中華隊擊敗尼加拉瓜，而西班牙擊敗南非，將形成中華、西班牙、尼加拉瓜三隊互咬，戰績皆為2勝1敗，要比較三隊對戰之間的失分率決定排名，中華隊最差狀況下，還是可以打25日的2、3名排名賽，爭奪正賽門票。

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南非首局有得分機會，開路先鋒恩戈佩擊出中外野安打，泰勒．史密斯選到四壞球，可惜後3棒沒有表現，最後留下得點圈殘壘，1局下西班牙一度攻上二、三壘，不過關鍵時刻艾斯特拉達遭到三振。

西班牙第2局沒有錯過機會，瓦列里歐擊出中外野安打，柯曼列茲獲得四壞球，利諾掃出左外野二壘安打，只跑回1分，柯曼列茲在本壘前遭到觸殺，接著賀南德茲補上右外野安打，再添得1分。

3局下西班牙重啟攻勢，貝爾崔率先安打上壘，艾斯特拉達揮出左外野2分打點全壘打，領先擴大到4分，第5局烏茲塔利茲敲出左外野陽春全壘打，前5局打完西班牙5分領先。

南非第6局打破鴨蛋，泰勒．史密斯選到四壞球，布蘭登．史密斯補上安打，攻上一、三壘，強納森．菲利普斯擊出三壘滾地球，造成西班牙三壘手傳球失誤，送給南非1分，6局打完南非4分落後。

南非先發打線：

1、二壘 恩戈佩（Tlou Ngoepe）

2、游擊 泰勒．史密斯（Tyler Smith）

3、一壘 布蘭登．史密斯（Brandon Smith）

4、指定 強納森．菲利普斯（Jonathan Phillips）

5、三壘 安東尼．菲利普斯Anthony Phillips）

6、右外 布利昂（Brandon Bouillon）

7、捕手 米爾恩（Tyrone Milnel）

8、左外 溫策爾（Joshua Wentzel）

9、中外 卡爾斯（Jason Carelse）

投手 戴索

西班牙先發打線：

1、右外 安古羅 （Andres Angulo）

2、中外 貝爾崔（Engel Beltre）

3、三壘 恩卡納西昂（Wander Encarnacion）

4、一壘 烏茲塔利茲（Jesus Ustariz）

5、指定 艾斯特拉達（Rusber Estrada）

6、游擊 瓦列里歐（Edison Valerio）

7、二壘 柯曼列茲（Carlos Colmenarez）

8、捕手 利諾（Gabriel Lino）

9、左外 賀南德茲（Frank Hernandez）

投手 基連



▲西班牙艾斯特拉達開轟。（圖／中華棒協提供）