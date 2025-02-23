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中華隊確定後天加賽　大巨蛋將加開進場座位

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，台北大巨蛋連日來吸引超過三萬名球迷進場觀戰。（圖／記者李毓康攝）
▲經典賽資格賽中華隊球迷。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽南非今日1比9輸給西班牙，中華隊確定要打25日附加賽，先前僅開放銷售10000張左右的門票，同時已經完售，負責賽事的中華棒協透露，將會再加開座位，開放門票銷售時間另外公布。

今日南非不敵西班牙，南非3戰全敗，西班牙2勝1敗，尼加拉瓜2勝，中華隊則是1勝1敗，今晚尼加拉瓜只要擊敗中華隊，將取得A組第一，率先拿到明年經典賽會內賽門票。

如果今晚中華隊擊敗尼加拉瓜，中華隊、尼加拉瓜、西班牙戰績同為2勝1敗，比較3隊對戰成績1勝1敗形成互咬局面，再比較3隊對戰失分率。

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由於中華隊首戰西班牙失掉12分，西班牙對中華隊、尼加拉瓜共失7分，尼加拉瓜昨天對西班牙只失1分，無論今晚戰果如何，中華隊隊都不可能排名A組第1，中華隊確定要打後天第2、3名附加賽，爭取另一張會內賽門票。

今晚中華隊交手尼加拉瓜，結果會決定中華隊在禮拜二的附加賽對手，如果尼加拉瓜贏球，或壓低失分輸球，都能排名第1，拿到會內賽門票，如果尼加拉瓜大量失分而落敗，西班牙可取得會內賽門票，附加賽就會上演中華隊對尼加拉瓜之戰。

附加賽是拚另一個會內賽資格，票價一律500元，目前僅開放內野一般區、站立應援區，以及外野一般區共約10000張左右門票，已全部完售。

關鍵字： WBC資格賽CT

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