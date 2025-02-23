林子偉緊繃沒先發　曾總不抓放：想辦法贏下尼加拉瓜



▲經典賽資格賽中華隊林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊今日晚間7點交手尼加拉瓜，中華隊長陳傑憲改打指定打擊，林子偉則是沒有先發，中華隊總教練曾豪駒說明原因。

昨天中華隊9比1打敗南非，但陳傑憲有些抽筋狀況，曾豪駒表示，「陳傑憲目前都還算正常，昨天腳部有點緊繃，放鬆完之後，有比較好一些，今天可以正常出賽，林子偉昨天可能跑得比較多，腳部有一點緊繃，希望他輪替一下。」

沙子宸昨天因抽筋提前退場，曾豪駒提到，「目前看起來正常，昨天賽前就有一些發燒的狀況，現在都還好。」

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今天派出19歲旅日小將徐翔聖先發，曾豪駒說明，「徐翔聖整體看起來，投球的品質很不錯，在母隊都是以先發為準備，所以設定由他先發，希望他可以拿出應有實力，拿下這場勝利。」

由於今天比賽將決定25日附加賽對手，曾豪駒直言，「想辦法贏下勝利，不用想太多，把氣勢與狀況贏下來，維持好的氣氛，把該準備的投手準備好，每個人有每個人的責任，下場就是完成自己的任務，想辦法贏下比賽。」

至於目前唯一還沒有上場的野手曾子祐，曾豪駒表示，「曾子祐就是準備好自己，有需要就會安排上場。」