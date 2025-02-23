王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次



▲徐若熙登板狂飆火球。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊23日0比6不敵尼加拉瓜，但中華隊王牌投手徐若熙首度登板，球速飆到158公里，賽後中華隊總教練曾豪駒直言，「對球隊來說是好消息。」

今天徐若熙首次經典賽資格賽登板，投了1人次，讓打者擊出投手前飛球接殺，上場全部飆直球，一開始前2球都飆出154公里，第3球156公里，接著再飆1顆152公里速球，最後一球為158公里。

談到徐若熙狀況，曾豪駒表示，「徐若熙今天能出賽，對我們來說是好消息，證明他狀況是可以的，因為一段時間沒有出賽，在這個時間點讓他上去。」

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曾豪駒提到，「徐若熙畢竟隔了大概8、9天沒有出賽，就是設定投1個打席，希望他讓感受氛圍，能在高強度可以適應壓力，看起來他已經準備很久了，他下來也感覺狀況非常棒，希望25號那天傾出全力，把勝利留下來，每個人都準備，包括徐若熙也是。」

前3戰打完，旅美投手莊陳仲敖與旅日投手孫易磊還沒出賽，曾豪駒表示，「今天比賽沒有設定兩人要投，希望把好的戰力留到最後。」

曾豪駒表示，「這幾場有些殘壘比較多，過程中有很多擊球的內容不錯，運氣比較不好，希望在最後一場可以去有效修正。」

另外，曾峻岳今天首次出賽，1局無失分，曾豪駒則說，「曾峻岳狀況維持得不錯，他也大概4、5天沒登板，在高強度比賽，控制上是OK的。」

後天將要再次對上西班牙，曾豪駒表示，「一定會去重複看西班牙比賽，觀察對方投手的狀況，會有策略的擬定，看選手臨場判斷，還有攻勢串連，打線棒次方面會再討論，看怎麼會有比較好的效果，明天天球隊休息 讓選手自主訓練。」