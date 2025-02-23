資格賽每場壓力都很大　周思齊看大聯盟限時規定：中職只能參考



▲2025年世界棒球經典賽資格賽周思齊到場觀戰。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊打完前兩場，戰績1勝1敗，前中信兄弟球星周思齊這兩天分別以球評與亞洲棒總理事長特助身份關心中華隊表現。

今天中華隊與尼加拉瓜之戰，將決定後天中華隊附加賽對手，其中西班牙與尼加拉瓜都有機會，周思齊認為，「我們打擊很好，只是前兩場沒有串在一起，20多個殘壘，打擊率蠻高的，但殘壘太多了。」

後天中華隊要打附加賽，對手尚未出爐，周思齊表示，「 一定有機會，經典賽系列就是傭兵制，但經典賽資格賽的賽制比較趕，一天要打2場比賽，正賽就是一天1場，每一個動作都很趕，包括進出與熱身都很緊湊。」

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2012年曾經參加經典賽資格賽，周思齊分享，「前一次打資格賽也是這樣，那時候遇到下雨，因為場地只要可以比賽，就要馬上上去，要先熱身準備好。」

周思齊回想，「資格賽每一場壓力都很大，那時候戰前分析對紐西蘭，對方有一個球速很快的投手，包括菲律賓有左投小川龍也，還有美國大學生，壓力真的很大，而且那時候沒有情蒐。」

評價這次中華隊，周思齊提到，「這批選手都很好，個人能力都很好，昨天對南非第8局，感覺大家士氣有回來，確實在2月比賽是蠻大的挑戰，大聯盟舉辦的比賽，就是成敗論英雄，賽制就是這樣。」

經典賽資格賽比照大聯盟導入投球時間限制，周思齊觀察，「打者幾乎都沒有退出打擊區，因為時間很趕，目前中華職棒投球時間限制是OK的，如果要學習大聯盟，不一定要改變選手的限制，中職比賽時間長，不全然是選手的關係，還有配合廣告時間等因素，中職比賽比較長。」

周思齊也說，「大聯盟整體場地的人很多，整理速度也很快，我們只能參考，但不能複製，我們投手的投球動作比較多種，大聯盟比較沒有鑽研牽制，他們是能力的展現，我們在秒數上面控制可以思考，不一定要太聚焦在球員身上，包括縮短教練暫停或是捕手暫停時間，整體比賽時間就會縮短。」