運動雲

>

資格賽每場壓力都很大　周思齊看大聯盟限時規定：中職只能參考

▲2025年世界棒球經典賽資格賽周思齊到場觀戰。（圖／記者陳立勳攝）
▲2025年世界棒球經典賽資格賽周思齊到場觀戰。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊打完前兩場，戰績1勝1敗，前中信兄弟球星周思齊這兩天分別以球評與亞洲棒總理事長特助身份關心中華隊表現。

今天中華隊與尼加拉瓜之戰，將決定後天中華隊附加賽對手，其中西班牙與尼加拉瓜都有機會，周思齊認為，「我們打擊很好，只是前兩場沒有串在一起，20多個殘壘，打擊率蠻高的，但殘壘太多了。」

後天中華隊要打附加賽，對手尚未出爐，周思齊表示，「 一定有機會，經典賽系列就是傭兵制，但經典賽資格賽的賽制比較趕，一天要打2場比賽，正賽就是一天1場，每一個動作都很趕，包括進出與熱身都很緊湊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2012年曾經參加經典賽資格賽，周思齊分享，「前一次打資格賽也是這樣，那時候遇到下雨，因為場地只要可以比賽，就要馬上上去，要先熱身準備好。」

周思齊回想，「資格賽每一場壓力都很大，那時候戰前分析對紐西蘭，對方有一個球速很快的投手，包括菲律賓有左投小川龍也，還有美國大學生，壓力真的很大，而且那時候沒有情蒐。」

評價這次中華隊，周思齊提到，「這批選手都很好，個人能力都很好，昨天對南非第8局，感覺大家士氣有回來，確實在2月比賽是蠻大的挑戰，大聯盟舉辦的比賽，就是成敗論英雄，賽制就是這樣。」

經典賽資格賽比照大聯盟導入投球時間限制，周思齊觀察，「打者幾乎都沒有退出打擊區，因為時間很趕，目前中華職棒投球時間限制是OK的，如果要學習大聯盟，不一定要改變選手的限制，中職比賽時間長，不全然是選手的關係，還有配合廣告時間等因素，中職比賽比較長。」

周思齊也說，「大聯盟整體場地的人很多，整理速度也很快，我們只能參考，但不能複製，我們投手的投球動作比較多種，大聯盟比較沒有鑽研牽制，他們是能力的展現，我們在秒數上面控制可以思考，不一定要太聚焦在球員身上，包括縮短教練暫停或是捕手暫停時間，整體比賽時間就會縮短。」

關鍵字： WBC資格賽CT

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

呂彥青速度「再調整」　看徐翔聖投球有「日本味」

呂彥青速度「再調整」　看徐翔聖投球有「日本味」

孫易磊長高2公分　觀察西班牙打線比尼加拉瓜更強

孫易磊長高2公分　觀察西班牙打線比尼加拉瓜更強

尼加拉瓜攻守平均有特色　曾總談中華3捕表現

尼加拉瓜攻守平均有特色　曾總談中華3捕表現

林子偉緊繃沒先發　曾總不抓放：想辦法贏下尼加拉瓜

林子偉緊繃沒先發　曾總不抓放：想辦法贏下尼加拉瓜

快訊／中華戰尼加拉瓜先發陣容出爐　陳傑憲改打DH

快訊／中華戰尼加拉瓜先發陣容出爐　陳傑憲改打DH

中華隊確定後天加賽　大巨蛋將加開進場座位

中華隊確定後天加賽　大巨蛋將加開進場座位

南非不敵西班牙　中華隊25日打加賽拚門票

南非不敵西班牙　中華隊25日打加賽拚門票

快訊／西班牙雙轟9比1大勝南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

快訊／西班牙雙轟9比1大勝南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

中華隊爭經典賽門票　「最幼齒」徐翔聖先發交鋒尼加拉瓜

中華隊爭經典賽門票　「最幼齒」徐翔聖先發交鋒尼加拉瓜

味全龍飛沖繩帶12投　火腿交流戰排定曹祐齊先發

味全龍飛沖繩帶12投　火腿交流戰排定曹祐齊先發

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

熱門新聞

快訊／西班牙雙轟9比1大勝南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

李宗賢2分砲很重要！若中華不敵尼加拉瓜　一劇本失分率決定命運

尼加拉瓜教頭看中華隊「不好打」　大會宣布對台灣先發投手換人了

中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

15秒場內全壘打影片登大聯盟官網　宋晟睿曝繞壘真實感想

中華隊確定後天加賽　大巨蛋將加開進場座位

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1西班牙9比1南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

2李宗賢重要2分砲！一情況失分率將決定命運

3尼加拉瓜隊宣布對台灣先發投手換人了

4中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

5宋晟睿場內全壘打登上大聯盟官網

最新新聞

1資格賽壓力都大　周思齊看大聯盟限時規定

2呂彥青速度再調整　徐翔聖日本味

3解鎖3萬球迷前練投　李東洺：很可怕

4孫易磊長高2公分　觀察西班牙打線比尼強

521歲伍祐城震撼教育有收穫

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366