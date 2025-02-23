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呂彥青速度「再調整」　看徐翔聖投球有「日本味」

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊左投呂彥青前兩戰都有登板，但投球內容有所不同，已經連續2天登板，今天受限比賽規定不能再上，他開玩笑要去應援台跳舞，同時也提到球速方面未達水準。還要再調整。

談到這兩場出賽，呂彥青認為，「對我來說沒有很緊張，第一場有先抓到2個出局數，蠻想要幫球隊止血，可能太過於鑽牛角尖，昨天就是攻擊好球帶，讓打者打不好。」

呂彥青在首戰面對西班牙，接在伍祐城留下滿壘危機上場，結果抓到2出局後，卻失掉2分，觀察西班牙打線，呂彥青表示，「跟情蒐有一點差距，但比賽還是臨場反應，情蒐出來的數據比較沒有用的時候，要當下去反應，怎麼去解決打者。」

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本次賽事比照大聯盟的投球時間限制規定，呂彥青則說，「我們投手群這兩場都還沒有超時，沒有特別探討這個問題，對於野手來說比較急迫。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，呂彥青。（圖／記者李毓康攝）
▲經典賽資格賽中華隊投手呂彥青。（圖／記者李毓康攝）  

昨天遭遇南非，呂彥青先被敲出2支安打，但後面連抓3個出局數，化解失分危機，呂彥青表示，「先堆兩個壘包上去，雖然是被打安打，但代表有把球控制在好球帶，被打出去的球沒有很紮實，在可以接受的範圍。」

不過球速方面還未達水準，呂彥青直言，「還要再調整，現階段身體狀況只有用這樣的力量，還可以再調整，後天好好全力以赴，今天不能上場，就是幫隊友加油，看哪裡需要我幫忙。」

身為本次中華隊投手群年紀第二長，呂彥青表示，「他們表現都很好，來到球場還是蠻有信心，想要投下一場，我覺得這是好事，不會怕被擊垮，這個比賽一場投不好，可能會喪失信心，但我覺得隔天再來，對於未來比賽會有幫助。」

過去曾有旅日經驗，呂彥青提到孫易磊與徐翔聖，「兩人都很棒，他們一定有過人的地方，徐翔聖投起來蠻有日本的感覺，把優勢展現出來。」

此外，首戰西班牙投出2次觸身球，呂彥青則說，「印象中不常投那麼多觸身球，太刻意想要塞內角球，想要讓打者視覺感受不一樣，可能沒有控制好，沒有人想要故意傷害對手。」

關鍵字： WBC資格賽CT影音

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