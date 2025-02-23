WBC資格賽中華隊票房超夯　大巨蛋3戰破10.6萬人



▲經典賽資格賽中華隊連3場觀眾人數破3萬。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋對上尼加拉瓜，湧進35565名觀眾，總計中華隊3戰共有106758人進場。

A組賽事將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，採循環賽形式，分組第一可直接取得會內賽門票，2、3名會再打一場比賽，勝者就能晉級。

中華隊首戰5比12輸給西班牙，昨天9比1大勝南非，今日南非不敵西班牙，南非3戰全敗，西班牙2勝1敗，尼加拉瓜2勝，中華隊則是1勝1敗，今晚尼加拉瓜只要擊敗中華隊，將取得A組第一，率先拿到明年經典賽會內賽門票。

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如果今晚中華隊擊敗尼加拉瓜，中華隊、尼加拉瓜、西班牙戰績同為2勝1敗，比較3隊對戰成績1勝1敗形成互咬局面，再比較3隊對戰失分率。

由於中華隊首戰西班牙失掉12分，西班牙對中華隊、尼加拉瓜共失7分，尼加拉瓜昨天對西班牙只失1分，中華隊確定要打後天第2、3名附加賽，爭取另一張會內賽門票。

今晚中華隊與尼加拉瓜之戰，中華隊派出19歲台日混血投手徐翔聖先發，但首局先丟掉2分，目前比賽打到

2012年經典賽資格賽在台灣舉辦，場地在新莊球場，當年單場最多觀眾是10911人，中華隊出賽3場，總計28862人。

今天資格賽在台北大巨蛋進行，中華隊首戰對西班牙吸引35325人進場，昨天對南非也有35868人進場，今天遭遇尼加拉瓜則有35565人，總計3戰吸引106758人。