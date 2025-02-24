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即時掌握徐若熙身體狀況　葉總遠距關注不擔心

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）
▲徐若熙登板狂飆火球。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊昨日在台北大巨蛋0比6遭到尼加拉瓜完封，中華隊王牌投手徐若熙終於亮相，飆出158公里火球，先前傳出身體有些狀況，母隊味全龍總教練葉君璋也有在第一時間收到訊息。

2月15日徐若熙在關門熱身賽面對味全龍，用34球完成先發3局實戰模擬投球，僅被敲1支安打，沒有投出保送與三振，最快球速152公里。

原本徐若熙設定是中華隊首戰先發投手人選，中華隊總教練曾豪駒證實，因為徐若熙身體有些狀況，意外沒投第一場，甚至前2場都沒有登板，昨天千呼萬喚始出來，在第4局上接替陳宇宏投球。

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徐若熙在球迷歡呼聲中登場，面對尼加拉瓜打者李維拉（Ronald Rivera），一開始前2球都飆出154公里，第3球156公里，接著再飆152公里速球，最後一球大聯盟官網顯示98.2英里，換算為158公里，追平個人生涯最速，讓打者擊出投手前飛球接殺。

昨天味全龍總教練葉君璋帶領球隊飛往日本沖繩，備戰今天與日本職棒火腿隊交流戰，有關於徐若熙身體狀況，葉君璋透露，「前幾天有接到中華隊總教練曾豪駒電話，更新徐若熙的狀況，是不會特別擔心。」

葉君璋表示，「其實15日那場在天母熱身賽，有發現徐若熙的狀況沒有特別好，他有表達出手沒有很順，不過經過幾天調整，基本上問題不是很大。」

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供） 

關鍵字： WBC資格賽CT棒球

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